Cristina Valido reivindica la voz de Canarias en Madrid frente a la polarización política

La diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Cristina Valido, ha defendido su decisión de apoyar uno de los decretos debatidos en la Cámara Baja y rechazar otro, pese al malestar expresado por parte de los votantes de la formación nacionalista. En una entrevista con Gonzalo Castañeda en el programa Las Mañanas de Castañeda, de Canal 4 Es Radio, Valido ha argumentado que su posición responde a la necesidad de defender los intereses de Canarias y, en particular, de proteger a los pequeños propietarios y a las familias que viven de alquiler.

Valido ha reconocido que estas decisiones pueden tener un coste político, pero ha insistido en que Coalición Canaria no acude al Congreso para respaldar las estrategias del PP, Vox o el PSOE. «Nosotros no vamos a Madrid para hacer la política del PP y Vox ni para hacer la política del PSOE», ha afirmado, antes de reivindicar que el objetivo de su formación es conseguir que se respeten los derechos del Archipiélago y evitar retrocesos en las medidas ya conquistadas.

Cristina Valido explica por qué apoyó el decreto de vivienda

La diputada ha detallado que el voto favorable al decreto de vivienda llegó después de una negociación en la que CC logró introducir medidas que considera relevantes para Canarias. Entre ellas, ha destacado la diferenciación entre los pequeños propietarios y los grandes tenedores, una distinción que, según ha explicado, afecta a buena parte de los propietarios del Archipiélago.

Valido ha señalado que el acuerdo contemplaba considerar pequeño tenedor en Canarias a quien tenga hasta diez inmuebles, además de prever beneficios fiscales para estos propietarios. También ha destacado la inclusión de una compensación por parte del Gobierno de España a las comunidades autónomas por el gasto derivado de atender a los inquilinos en situación de vulnerabilidad.

«Por primera vez obliga al Gobierno de España a pagar», ha señalado en referencia a esta última medida, que ha presentado como uno de los avances conseguidos durante la negociación.

La diputada ha defendido que CC no podía dejar pasar la oportunidad de incorporar estas condiciones, aunque existieran dudas sobre la posibilidad de que el decreto saliera adelante. A su juicio, la distinción entre pequeños propietarios y grandes tenedores era fundamental para evitar que ambos recibieran el mismo tratamiento.

Como argumento, ha recordado que en Canarias hay unas 680.000 personas que viven de alquiler y ha advertido de las dificultades que afrontan los jóvenes para acceder a una vivienda, especialmente en las zonas turísticas. «No podemos permitir que los canarios sigan alquilando habitaciones a 900 euros porque no hay otra cosa», ha afirmado.

Valido también ha defendido la necesidad de abordar la compra de viviendas por parte de extranjeros que no pretendan utilizarlas como residencia, sino para especular. En este sentido, ha argumentado que las limitaciones territoriales y la presión sobre el mercado inmobiliario hacen necesario adoptar medidas para facilitar el acceso a la vivienda a los residentes en las Islas.

La diputada ha diferenciado esta votación de la correspondiente al otro decreto, que, según ha explicado, CC rechazó por incluir una indemnización automática al inquilino que consideraba inasumible en los términos planteados.

«Canarias no es una prioridad» para PP y PSOE

Durante la entrevista, Valido ha insistido en que su formación no pretende situarse en ninguno de los dos bloques políticos nacionales. Ha criticado que la confrontación entre PP y PSOE desplace del debate los problemas específicos de las Islas y ha defendido que los diputados canarios deben actuar con independencia de las estrategias de los grandes partidos.

«Canarias no es una prioridad ahora mismo ni para el Partido Popular ni para el Partido Socialista», ha asegurado.

En este sentido, ha puesto como ejemplos la crisis migratoria, la financiación autonómica, las competencias policiales y las medidas vinculadas al Régimen Económico y Fiscal (REF). También ha recordado las dificultades para conseguir que las decisiones aprobadas en Madrid tengan en cuenta las particularidades del Archipiélago.

Valido ha defendido asimismo la continuidad de las bonificaciones al transporte, tanto en los desplazamientos con la Península como en las conexiones entre islas, y ha rechazado que estas medidas puedan presentarse como privilegios. A su juicio, son necesarias para compensar la lejanía y la condición de región ultraperiférica de Canarias.

Sobre la investidura de Pedro Sánchez, ha explicado que CC optó por negociar porque consideraba que quedarse al margen suponía perder capacidad de influencia. Según ha relatado, la formación entendió que debía sentarse a negociar para intentar mantener compromisos como la gratuidad del transporte y avanzar en cuestiones relacionadas con la legislación de extranjería.

CC aspira a reforzar su representación en Madrid

La diputada ha defendido que aumentar la representación de Coalición Canaria en el Congreso permitiría multiplicar las intervenciones y las iniciativas centradas en las necesidades de las Islas. Frente a quienes cuestionan la relevancia de un único escaño, Valido ha reivindicado el trabajo realizado durante la legislatura para llevar los problemas del Archipiélago a la Cámara Baja.

«O nosotros nos plantamos ahí arriba con la fuerza necesaria o nos borran del mapa», ha advertido.

En su intervención, ha aludido a las diferencias entre las islas y a las dificultades para que cuestiones como la doble insularidad se entiendan en el ámbito nacional. También ha reclamado atención para asuntos como la reconstrucción de La Palma, los problemas del aeropuerto de Tenerife Sur y las necesidades de Fuerteventura y El Hierro.

Valido ha apelado a que los votantes prioricen los intereses del Archipiélago por encima de la polarización política. «Vamos a abstraernos de esa guerra diaria que tienen los grandes partidos que no tienen a Canarias como preocupación y prioridad», ha señalado.

La diputada ha concluido defendiendo que el resultado electoral determinará la fuerza con la que CC podrá negociar en Madrid y ha reiterado que su compromiso es mantener a Canarias en el centro de las decisiones políticas.