Curbelo descarta una coalición de izquierdas y deja sus pactos para después de mayo

Casimiro Curbelo ha rechazado sumar Agrupación Socialista Gomera a una coalición de izquierdas y ha dejado para después de las elecciones autonómicas de mayo la decisión sobre sus pactos de gobierno. Su objetivo es conservar tres diputados y negociar después de conocer el resultado.

El presidente del Cabildo de La Gomera respondió con un «no» cuando se le preguntó por esa posibilidad en una entrevista emitida el 9 de octubre y publicada este lunes.

La posición de Curbelo llega mientras Nueva Canarias intenta construir una candidatura compartida con Podemos, Izquierda Unida y Sumar para las generales del 29 de noviembre. Luis Campos explicó el 8 de octubre que las conversaciones estaban avanzadas, aunque todavía quedaban asuntos por resolver. Su previsión era alcanzar un acuerdo durante el fin de semana o, como máximo, este lunes.

Campos reclama una marca canaria, un programa propio y diputados que respondan al proyecto canario sin quedar subordinados a una dirección estatal. En aquellos contactos participaban también Sí se Puede y Lanzarote en Pie. En La Gomera, había sido contactada Iniciativa por La Gomera, que aún no había decidido si se incorporaría. La elección de los cabezas de lista se abordaría después del acuerdo político.

ASG cuenta actualmente con tres diputados en el Parlamento de Canarias. Curbelo ejerce como portavoz, Jesús Ramos como portavoz adjunto y Melodie Mendoza preside el grupo. Esa estructura parlamentaria da a la organización una representación diferenciada en la Cámara autonómica, que conserva bajo sus propias siglas.

Para las generales, Curbelo anticipó apoyo al candidato de ASG al Senado y libertad de voto al Congreso. La propuesta distingue dos ámbitos electorales. La Gomera elige un senador propio, mientras que la circunscripción del Congreso es provincial y los votos de los gomeros se integran en Santa Cruz de Tenerife.

El planteamiento permitiría concentrar la campaña de ASG en su representación insular en la Cámara Alta, dejando abierta la elección de la papeleta para el Congreso. Curbelo aclaró que esa orientación debe abordarse en una próxima reunión del partido, que también tendrá que elegir a su candidato o candidata al Senado.