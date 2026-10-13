El desahucio de Jennifer y sus dos hijos se hace efectivo en Pedro Hidalgo

El desahucio de Jennifer y sus dos hijos, de 4 y 16 años, se ha hecho efectivo este martes en el barrio de Pedro Hidalgo, en Las Palmas de Gran Canaria, después de que las personas concentradas frente a la vivienda intentaran impedir el lanzamiento.

La familia abandona el inmueble sin que se haya concretado una alternativa habitacional, según han denunciado las personas y colectivos que la acompañan durante el procedimiento.

El lanzamiento se produjo pese a que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria elaboró durante la mañana un informe de vulnerabilidad sobre la situación de la familia. El documento fue remitido al juzgado poco antes de la ejecución, pero no consiguió paralizarla.

Según el entorno de Jennifer, la procuradora les trasladó que el informe no tenía carácter vinculante para detener el procedimiento.

Tensión durante el desalojo de la concentración

Alrededor de un centenar de personas se habían concentrado desde primera hora frente a la vivienda para tratar de evitar el desahucio mediante una protesta pacífica.

Durante la intervención policial se produjeron momentos de tensión cuando los agentes comenzaron a retirar a las personas que bloqueaban el acceso al inmueble. En el operativo participaron efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional.

Jennifer permaneció inicialmente dentro de la vivienda, mientras sus dos hijos se encontraban en el colegio durante buena parte del procedimiento.

Un segundo intento de desahucio

Este era el segundo intento de ejecutar el lanzamiento de la familia. El anterior se había paralizado después de constatarse que en el domicilio residían dos menores.

La situación arranca de un alquiler cuyo contrato figuraba a nombre de otra persona. Jennifer ha explicado que entregaba el dinero correspondiente a la vivienda a quien figuraba como titular del contrato y que posteriormente conoció la existencia de problemas con los pagos al propietario.

También asegura que intentó negociar posteriormente un contrato de alquiler directamente a su nombre, aunque finalmente no se alcanzó un acuerdo con el dueño de la vivienda.

El colectivo Derecho al Techo, que ha acompañado a la familia, cuestiona la actuación de las administraciones y sostiene que el informe de vulnerabilidad había sido solicitado con anterioridad.

Con el lanzamiento ya ejecutado, la principal cuestión pendiente es ahora encontrar una solución habitacional para Jennifer y sus dos hijos menores.