El Frontón decidirá en Gáldar los títulos mundiales de bodyboard del 17 al 31 de octubre

La ola de El Frontón, en Gáldar, acogerá del 17 al 31 de octubre la última prueba del IBC World Tour de bodyboard, una cita en la que se decidirán los títulos mundiales masculino absoluto y júnior.

La decimocuarta edición del Gran Canaria Frontón King ha completado sus 128 plazas, cuenta con lista de espera y reunirá a deportistas de 15 países. El 70% de los participantes procederá de fuera de España.

Tristan Roberts llega con el Mundial al alcance

El sudafricano Tristan Roberts encabeza la clasificación masculina con 14.300 puntos, por delante del francés Pierre-Louis Costes, con 12.925, y Amaury Lavernhe, con 12.500.

El grancanario Armide Soliveres, campeón del mundo en 2024, llega a El Frontón en cuarta posición con 12.031 puntos.

Roberts tiene el título prácticamente asegurado. Según los cálculos del circuito, le bastará con completar su primera manga en Gáldar para proclamarse matemáticamente campeón del mundo de 2026.

También competirá el galdense William Luján, que ha recibido una invitación especial del IBC World Tour para participar en la prueba.

Gran Canaria también decidirá el campeón júnior

La categoría júnior reunirá a 48 deportistas clasificados a través de pruebas celebradas en Australia, Marruecos, Perú, México, Maldivas y Canarias.

Entre ellos estará el francés Louka Zaninotto, que defenderá el título conseguido en 2025.

El campeonato repartirá 45.000 dólares en premios, con 35.000 destinados a la competición masculina y 10.000 a la categoría júnior.

Seis jornadas de competición en una ventana de 15 días

Aunque el campeonato se desarrollará entre el 17 y el 31 de octubre, la competición no se disputará todos los días. La organización seleccionará las seis mejores jornadas en función del oleaje, el viento y la marea.

Una de las novedades de esta edición será una aplicación oficial desde la que se podrán consultar las jornadas activadas, el orden de las mangas, los resultados en directo y un mapa con accesos, aparcamientos, miradores y servicios.

La organización recomienda descargarla antes de desplazarse hasta El Frontón debido a las limitaciones de cobertura móvil existentes en la zona.

Música y actividades paralelas

El Frontón King contará también con programación musical los días 17, 23, 24, 30 y 31 de octubre, además de una jornada destinada a visitas escolares durante la mañana del viernes 23.

La fiesta final se celebrará el 31 de octubre entre las 17:00 y las 00:00 horas.

El ganador absoluto mantendrá además una de las tradiciones de la prueba: levantar durante diez segundos un racimo de plátanos de entre 50 y 70 kilos, acompañado por símbolos vinculados al municipio de Gáldar.