El Gobierno canario prepara un decreto para limitar la compra de vivienda por extranjeros

El Gobierno de Canarias ha redactado un decreto ley para limitar la compra de vivienda por parte de extranjeros en el archipiélago y ya ha iniciado contactos con las formaciones políticas representadas en la Diputación Permanente para conocer si existe apoyo suficiente para aprobar la medida.

El presidente autonómico, Fernando Clavijo, avanzó este martes estos contactos durante la sesión de control del Parlamento de Canarias y aseguró que el texto también ha sido trasladado al Gobierno central.

«Si se quiere, se va a poder llevar», afirmó Clavijo al referirse a la posibilidad de que la Diputación Permanente dé luz verde al decreto.

Clavijo cifra en un tercio las compras realizadas por extranjeros

El presidente defendió la necesidad de actuar tanto sobre la oferta como sobre la demanda de vivienda y aseguró que un tercio de las compras de inmuebles en Canarias corresponde a población extranjera.

Clavijo vinculó además la presión sobre el mercado residencial con el aumento demográfico registrado en las islas. Según expuso en el Parlamento, Canarias ha incrementado su población en más de 500.000 personas durante los últimos 25 años y ese crecimiento se ha producido de manera desigual entre los municipios.

También señaló que 48 municipios canarios tienen menos de 10.000 habitantes.

Durante su intervención, el presidente sostuvo que limitarse a intervenir únicamente sobre una de las partes del mercado supondría, en sus palabras, avanzar hacia un «sistema comunista dictatorial».

El Grupo Nacionalista pide limitar el crecimiento

El presidente del Grupo Nacionalista Canario, David Toledo, defendió durante la sesión que Canarias «no puede seguir creciendo de forma infinita» debido a las limitaciones del territorio, el suelo y los recursos naturales.

Toledo también cargó contra los socialistas al considerar que anteriormente rechazaban la posibilidad de establecer limitaciones de este tipo y que ahora sí contemplan buscar mecanismos legales para intervenir en la compra de vivienda.

El próximo paso dependerá de los apoyos que consiga el Ejecutivo entre los grupos representados en la Diputación Permanente, mientras el Gobierno canario mantiene sobre la mesa el decreto ley con el que pretende introducir restricciones a la compra de vivienda por extranjeros.