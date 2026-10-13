El mercado del alquiler en Canarias duplica sus ingresos declarados en diez años

La vivienda y el patrimonio construido continúan afianzándose como el principal vehículo de resguardo y rentabilidad para el ahorro familiar en el archipiélago. Según los últimos registros del IRPF publicados por la Agencia Tributaria, los contribuyentes con residencia fiscal en Canarias declararon 1.786,6 millones de euros en 2024 procedentes del arrendamiento y cesión de inmuebles. Una década antes, en 2014, el volumen ascendía a 739,2 millones. El saldo constata un incremento del 141,7%, lo que supone una inyección agregada de 1.047,5 millones de euros al balance de los hogares.

El movimiento responde a una doble dinámica: la incorporación neta de propietarios al mercado regulado y la revalorización de los contratos en un contexto de demanda sostenida. En 2014 constaban 85.927 contribuyentes con rendimientos del capital inmobiliario en las islas; diez años más tarde, la cifra asciende a 147.533 declarantes, un 71,7% más.

El ritmo al que han avanzado los ingresos duplica el incremento de declarantes. Mientras que el número de personas que obtiene ingresos de sus propiedades aumentó a buen ritmo, el volumen monetario final creció con mayor fuerza, empujado por la actualización de rentas y el valor residual de los activos frente a la pérdida de poder adquisitivo del dinero en el tiempo.

El peso del patrimonio en la economía doméstica

La dependencia de los activos inmobiliarios como complemento salarial o garantía para la jubilación ya no es un fenómeno aislado. En 2014, estos rendimientos aparecían en el 11,1% de las declaraciones insulares. En 2024, el porcentaje se situó en el 13,3%. En la práctica, una de cada ocho declaraciones de la renta en Canarias registra ingresos por el uso de propiedades.

El dato anual refleja una aceleración sostenida. Entre 2023 y 2024, la base de declarantes sumó 6.888 nuevos titulares en el archipiélago, al pasar de 140.645 a 147.533, un avance del 4,9%. Sin embargo, la masa monetaria declarada dio un salto de 207,1 millones de euros en ese único ejercicio, con un avance interanual del 13,1%.

Conviene precisar que los 147.533 registros censados por el fisco representan el umbral mínimo de personas implicadas, dado que las tributaciones conjuntas pueden agrupar a más de un perceptor. La estadística no desglosa el número exacto de inmuebles en cartera por contribuyente ni la naturaleza específica de cada acuerdo contractual.

Ajustes fiscales y rendimiento neto

La cuantía de 1.786,6 millones corresponde a ingresos íntegros brutos. Al descontar los costes operativos que afronta el propietario —mantenimiento, amortización, reparaciones, tributos locales y seguros—, junto a las deducciones aplicables por ley, el rendimiento fiscal real se situó en 808,2 millones de euros en 2024. Este saldo neto creció un 15,9% respecto a los 697 millones computados en 2023.

Bajo este esquema de liquidación, el rendimiento fiscal medio por declaración se elevó de 4.956 a 5.478 euros anuales. Dicha magnitud evidencia que, lejos de las imágenes de grandes acumuladores, el perfil predominante responde al pequeño ahorrador insular que complementa sus rentas ordinarias con una fracción de patrimonio productivo.

El epígrafe tributario engloba viviendas arrendadas, locales comerciales, plazas de garaje, oficinas y parcelas rústicas, siempre que no formen parte de una actividad empresarial formal. La asignación territorial de la Agencia Tributaria obedece al domicilio fiscal del titular, con independencia del punto exacto donde radique cada propiedad. Los datos describen una realidad nítida: la sociedad civil canaria mantiene en el ladrillo su herramienta más sólida para asegurar el fruto de su trabajo frente a los vaivenes del ciclo económico.