El PSOE de Lanzarote denuncia que de León "devuelve" una subvención de "más de 400 mil euros"

El PSOE de Lanzarote ha denunciado que el alcalde de Arrecife, Yonathan De León "devuelve" una subvención de "más de 400 mil euros". En concreto, Arrecife tendrá que devolver la cifra de 409.281,24 euros, una ayuda que iba destinada a ‘Potenciar y promover Producción y Consumo del producto Local’.

Desde la formación política en la isla han destacado que de León es una "máquina de gastar dinero en fiestas y también de perder dinero en subvenciones", lo que convierte a este hombre en "una ruina absoluta para el ayuntamiento y los vecinos de Arrecife", han dejado claro. Además, han recalcado que "mientras el alcalde se gasta decenas de millones en fiestas desprecia proyectos para generar riqueza en Arrecife".

"Si llega a ser una subvención para potenciar y promover el consumo de bebidas en fiestas nocturnas, seguro que se hubiera gestionado de otra manera", han concluido desde el partido político en una reciente nota de prensa.