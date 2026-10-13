El PSOE denuncia que solo 379 de 10.300 viviendas iniciadas son protegidas

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, ha elevado una dura crítica al Gobierno de Canarias durante la sesión de control en la Cámara autonómica, cuestionando los resultados del Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo tras 38 meses de mandato en materia habitacional. Basándose en los datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), el dirigente socialista ha denunciado que, de las 10.300 viviendas iniciadas en el Archipiélago durante este periodo, únicamente 379 cuentan con algún tipo de protección pública.

En su intervención, Franquis ha contrapuesto estas cifras con las 12.000 viviendas promovidas durante la anterior legislatura bajo el Gobierno del Pacto de las Flores. Para la formación opositora, el aumento de la oferta inmobiliaria general resulta insuficiente si no se garantiza la creación de un parque público accesible y permanente dirigido a las familias que no pueden hacer frente a los precios de mercado.

Escalada de precios e impacto en la emancipación juvenil

El debate parlamentario ha puesto el foco en la persistente subida de las rentas de alquiler y de los precios de compraventa en las islas. Desde el grupo socialista se ha reprochado al Gabinete de Coalición Canaria y Partido Popular su negativa a aplicar mecanismos de limitación de precios, una postura que, según señalan, agrava la presión económica sobre los hogares e impide el acceso a la vivienda.

Como consecuencia directa de esta dinámica socioeconómica, el PSOE ha alertado sobre el deterioro en los indicadores de independencia de la población joven. Franquis ha situado la tasa de emancipación juvenil en Canarias en el 14,1%, la cifra más baja registrada en la serie histórica. A juicio del diputado, estos datos demuestran que disponer de un empleo en las islas ya no garantiza la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida independiente.

Fiscalización de grandes tenedores y modelo inmobiliario

Asimismo, el principal partido de la oposición ha reclamado una mayor transparencia sobre la estructura de la propiedad inmobiliaria en el Archipiélago. El PSOE ha estimado en más de 104.000 los inmuebles concentrados en manos de grandes tenedores y fondos de inversión, cuestionando el rechazo del Ejecutivo a crear un registro público para auditar este volumen de activos y medir su impacto real en los precios.

Finalmente, Franquis ha criticado las discrepancias del Gobierno regional, al que acusa de plantear restricciones a la compra por parte de extranjeros no residentes mientras rechaza fiscalizar a los grandes tenedores. Para el Grupo Socialista, las medidas normativas y anuncios publicitados por el Gabinete autonómico no responden a la dimensión de la crisis habitacional, por lo que han exigido priorizar la ampliación del suelo protegido y la contención de la especulación.