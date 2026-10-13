El Tenerife evita la derrota ante el Girona gracias a Enric Gallego

El CD Tenerife rescató un punto ante el Girona (1-1) en el Heliodoro Rodríguez López. El equipo blanquiazul tuvo que remontar un inicio complicado, pero encontró en Enric Gallego al autor del gol que permitió a los de Álvaro Cervera evitar la derrota ante su afición.

El encuentro comenzó de la peor manera para los intereses tinerfeños. Apenas habían transcurrido cuatro minutos cuando Yáser Asprilla aprovechó un balón suelto dentro del área para adelantar al conjunto catalán. La acción llegó después de un centro de Carles Pérez y una intervención defensiva que no logró alejar el peligro.

El gol obligó al Tenerife a reaccionar. Los blanquiazules fueron ganando terreno y comenzaron a buscar con más insistencia la portería rival. El esfuerzo tuvo recompensa en el minuto 26, cuando Nacho Gil puso un centro al área que Enric Gallego convirtió en el empate. El delantero volvió a aparecer en un momento importante para devolver la igualdad al marcador.

Con el 1-1, el Tenerife afrontó la segunda mitad con opciones de buscar la victoria. El partido mantuvo la igualdad, con fases de posesión para el Girona y llegadas de ambos equipos, pero ninguno encontró la manera de romper el empate.

En los últimos minutos, Enric Gallego llegó a marcar de nuevo, aunque el tanto fue anulado por fuera de juego. El conjunto blanquiazul se quedó sin la posibilidad de completar la remontada y tuvo que conformarse con un punto en casa.

El Tenerife ya mira a su próximo compromiso

El equipo de Álvaro Cervera tendrá una nueva oportunidad para buscar la victoria en la próxima jornada de LALIGA HYPERMOTION. El CD Tenerife visitará al Celta Fortuna el lunes 19 de octubre, a las 19:30 horas.

Los blanquiazules tratarán de aprovechar ese encuentro para volver a sumar de tres y dar continuidad al trabajo realizado ante el Girona, en un partido en el que supieron reaccionar a un gol tempranero, aunque no consiguieron culminar la remontada.