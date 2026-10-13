Juan Manuel Rodríguez asume de forma provisional el banquillo de la UD Las Palmas

La UD Las Palmas ha puesto de forma transitoria a Juan Manuel Rodríguez al frente del primer equipo después de la destitución de Rubén de la Barrera tras la derrota por 3-1 ante el Mallorca.

El hasta ahora entrenador del filial amarillo asumirá provisionalmente la dirección técnica mientras el club afronta la situación abierta en su banquillo tras la salida del técnico gallego.

Rodríguez dirigirá este martes a las 17:00 horas su primera sesión de entrenamiento con el primer equipo en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco.

Antes, a las 15:00 horas, comparecerá ante los medios de comunicación en las instalaciones de Barranco Seco.

Relevo tras cuatro partidos sin ganar

La decisión llega después de que la UD Las Palmas pusiera fin este domingo a la etapa de Rubén de la Barrera, cuya salida se precipitó tras la derrota por 3-1 frente al Mallorca.

El equipo amarillo acumulaba cuatro jornadas consecutivas sin ganar, con tres derrotas y un empate, una dinámica que lo había dejado a solo tres puntos de los puestos de descenso.

De la Barrera había llegado este verano al conjunto grancanario con contrato hasta junio de 2027 y una temporada opcional, pero su etapa terminó después de nueve jornadas de competición.

Una solución provisional desde el filial

La UD recurre ahora a Juan Manuel Rodríguez, que se encontraba al frente de Las Palmas Atlético, para hacerse cargo temporalmente del vestuario.

El club recalca que se trata de una decisión transitoria, por lo que por el momento no ha anunciado quién ocupará definitivamente el banquillo amarillo.

Rodríguez comenzará a trabajar este martes con una plantilla que prepara ya su próximo compromiso liguero, el sábado 17 de octubre a las 20:00 horas frente al Castellón en el Estadio de Gran Canaria.