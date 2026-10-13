La cadena canaria HiperDino destina 35 millones a la apertura de nuevas tiendas

La iniciativa empresarial privada vuelve a marcar la pauta del dinamismo económico en las islas. HiperDino destinará cerca de 65 millones de euros a lo largo de 2026 para ampliar su red de establecimientos y modernizar sus instalaciones comerciales. La compañía canaria asignará unos 35 millones a la apertura de nuevos puntos de venta y otros 30 millones a reformas integrales y parciales en 40 supermercados del archipiélago y Baleares.

La mayor partida de este plan corresponde al centro inaugurado el 9 de octubre en el municipio tinerfeño de Icod de los Vinos. Con un desembolso superior a los 25 millones de euros, el establecimiento opera en el centro comercial Drago Plaza. Cuenta con 3.465 metros cuadrados de superficie total y más de 2.500 metros dedicados a sala de ventas, dentro de un complejo cuya terminación definitiva está fijada para el verano de 2027.

Nuevas aperturas en el archipiélago

La hoja de ruta de la distribuidora contempla más inauguraciones antes de cerrar el ejercicio. En Lanzarote, los trabajos avanzan para poner en marcha HiperDino Costa Teguise, un proyecto que absorbe una inversión de ocho millones de euros.

En Gran Canaria, la empresa ultima la construcción de HiperDino Express Puerto de Mogán, cuya apertura llegará a comienzos de 2027 con un coste próximo al millón de euros. Ambas operaciones refuerzan la presencia del grupo en zonas donde la demanda de residentes y visitantes exige una oferta comercial cercana y eficiente.

Arriesgar capital propio en proyectos de esta escala confirma la capacidad del tejido local para detectar oportunidades, asumir compromisos financieros a largo plazo y responder a las necesidades reales del consumidor insular sin depender de tutelas externas.

Renovación de la red y empleo

Junto al crecimiento en superficie, el plan de la empresa dedica 30 millones de euros a la puesta a punto de 40 tiendas. Los trabajos abarcan actuaciones en complejos como SD Puerto del Carmen en Lanzarote, HiperDino Dunas Corralejo en Fuerteventura, SD Canteras en Tenerife y el establecimiento de El Tablero en el sur de Gran Canaria, además de varias tiendas de formato Express repartidas por las islas.

Estas mejoras permiten actualizar equipamientos, optimizar costes de operación y mantener el estándar de servicio frente a la competencia de los grandes operadores nacionales e internacionales.

Nacida en 1985, HiperDino suma 295 tiendas entre Canarias y Mallorca, mercado este último en el que desembarcó a finales de 2024. La firma opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express, gestiona cuatro centros logísticos, una plataforma de preparación para ventas por internet y una red de 38 franquicias DinoShop junto a BP. La compañía sustenta más de 10.000 empleos directos, consolidándose como uno de los mayores empleadores privados del archipiélago y una muestra clara de cómo el arraigo local y la gestión eficiente sostienen el bienestar de miles de familias canarias.