Las obras en el colector del Teatro Pérez Galdós obligan a reordenar el tráfico en Las Palmas

La empresa mixta de aguas Emalsa ha puesto en marcha los preparativos para la primera fase de las obras de emergencia destinadas a subsanar los desperfectos estructurales en la conducción de entrada a la estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) del Teatro. Esta infraestructura clave sufrió graves roturas el pasado mes de marzo como consecuencia de las intensas precipitaciones de la borrasca Therese, lo que comprometió un punto neurálgico por el que discurre más del 80% de las aguas fecales de Las Palmas de Gran Canaria.

Las intervenciones obligarán a una notable transformación del esquema de circulación en la avenida Rafael Cabrera y las inmediaciones del Teatro Pérez Galdós. Según informó el Ayuntamiento, los trabajos de adecuación de la vía y el cambio de la señalización viaria se llevarán a cabo en horario nocturno, de 22:00 a 06:00 horas, desde este lunes 12 hasta el próximo 17 de octubre, momento a partir del cual las modificaciones comenzarán a ser plenamente visibles para los conductores habituales.

El plan viario contempla que la avenida Rafael Cabrera reduzca su capacidad habitual y pase de tres a dos carriles para el tráfico general en el tramo comprendido entre Miguel de Cervantes y Pilarillo Seco. A su derecha se reservará un carril exclusivo para el transporte público (bus-taxi), mientras que junto a la acera se habilitará una cuarta vía destinada a las paradas y el estacionamiento técnico de la flota de Guaguas Municipales.

Respecto al servicio de transporte colectivo, la actual terminal del Teatro operará de forma ordinaria hasta el domingo 18 de octubre. A partir del lunes 19, las cabeceras e intercambios de las líneas se repartirán temporalmente entre el margen derecho de Rafael Cabrera y las dársenas del Mercado de Vegueta. Paralelamente, los espacios de estacionamiento de la acera izquierda se reorganizarán para preservar plazas de carga y descarga comercial, aparcamientos de motocicletas y reservas específicas para farmacias y conductores con movilidad reducida.

Las modificaciones también repercutirán en el sector del taxi, cuya parada de la calle Miguel de Cervantes se reubica en la calle Munguía, entre Rafael Cabrera y la avenida Marítima. En lo relativo al tráfico privado, se mantendrán las limitaciones de giro en torno al recinto teatral desde las vías Losero y Francisco Gourié hacia la GC-110, por lo que los vehículos deberán continuar hacia el sur de la GC-1 para enlazar con su destino a través del monumento a Pérez Galdós.