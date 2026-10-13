Las Palmas inicia esta semana los trámites para devolver la tasa de basura anulada por el TSJC

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria iniciará esta semana el procedimiento para devolver las cantidades abonadas por la tasa de basura, después de que haya adquirido firmeza la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que declaró contraria a derecho la ordenanza fiscal que regulaba este tributo.

La administración municipal recibió el pasado 8 de octubre la firmeza de la resolución judicial y prevé dictar esta semana una resolución para revocar las liquidaciones emitidas.

A partir de esa decisión se reconocerá el derecho a recuperar las cantidades abonadas por las personas que pagaron la tasa y comenzará el procedimiento administrativo para hacer efectiva la devolución.

El procedimiento comenzará a finales de semana

El concejal de Presidencia y Hacienda, Francisco Hernández Spínola, explicó este martes durante una comisión de Pleno que los trámites administrativos comenzarán previsiblemente a finales de esta semana.

La revocación de las liquidaciones será el paso previo necesario para reconocer formalmente el derecho a la devolución de los ingresos.

El Ayuntamiento advierte de que se trata de un procedimiento complejo, aunque asegura que dará prioridad a la devolución de las cantidades abonadas por los contribuyentes.

La información municipal no concreta todavía cuándo comenzarán a recibirse efectivamente los reintegros ni el importe total que tendrá que devolver el Ayuntamiento.