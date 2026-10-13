Loro Parque renueva la certificación Global Humane que mantiene desde 2017

Loro Parque ha renovado su certificación Global Humane Certified, un reconocimiento que mantiene de forma ininterrumpida desde 2017, cuando se convirtió en el primer centro zoológico de Europa en obtenerla.

La recertificación ha sido concedida por la Global Humane Society tras una evaluación independiente sobre las condiciones de bienestar de los animales que se encuentran en las instalaciones del parque tinerfeño.

Una auditoría presencial

Para mantener la certificación, Loro Parque ha tenido que superar un proceso que incluye una solicitud previa y una auditoría in situ.

Durante la evaluación se analizan aspectos como el alojamiento de los animales, la alimentación, el acceso al agua, la iluminación, las zonas de sombra, los niveles de ruido y actividad y la formación del personal encargado de su cuidado.

Los criterios utilizados varían además en función de cada especie y están basados, según la entidad certificadora, en avances científicos y prácticas relacionadas con el bienestar animal.

La evaluación cuenta con el asesoramiento de veterinarios y especialistas en bienestar, ciencia animal, zoología y ética.

Certificado desde hace casi una década

Loro Parque obtuvo por primera vez esta certificación en 2017 y la ha conservado desde entonces mediante las sucesivas evaluaciones.

La presidenta y directora ejecutiva de Global Humane Society, Robin Ganzert, destacó que la renovación refleja el mantenimiento de los criterios exigidos por el programa.

Por su parte, el presidente y fundador de Loro Parque, Wolfgang Kiessling, señaló que conservar la certificación casi diez años después supone un reconocimiento al modelo de cuidado aplicado en las instalaciones.

El programa Global Humane Certified está dirigido a zoológicos, acuarios y centros de conservación y establece evaluaciones periódicas para comprobar el cumplimiento de sus criterios de bienestar animal.