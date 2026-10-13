Movimiento por una Vivienda Digna levanta la acampada en Lanzarote

El Movimiento por una Vivienda Digna en Lanzarote ha anunciado este martes que la acampada, convocada el pasado 7 de octubre, se levantará tras casi una semana en protesta por una vivienda digna en el archipiélago.

Este martes por la tarde, el Movimiento por una Vivienda Digna en Lanzarote celebrará una asamblea a las 19.30 horas en el parque Ramírez Cerdá, con el objetivo de levantar esa acampada. Además, se trata de una concentración para "dar continuidad a la implicación ciudadana mediante la actividad de los grupos y la coordinación entre sus iniciativas", según ha informado EFE.

"El objetivo es transformar la participación, las experiencias y los vínculos generados durante la protesta en líneas de trabajo coordinadas que den continuidad a la defensa del derecho a la vivienda", ha destacado en un comunicado de prensa este colectivo.

Aunque se lleve a cabo el levantamiento de dicha acampada, desde el colectivo, han subrayado que los grupos de trabajo seguirán preparando iniciativas y la asamblea continuará siendo un espacio de pensamiento colectivo. Una convocatoria abierta tanto a quienes han sostenido la protesta como a quienes quieran acercarse por primera vez.

El movimiento propone fortalecer la colaboración entre islas "para construir una respuesta ciudadana compartida ante las dificultades de acceso a una vivienda digna en Canarias".

"No es necesario haber participado anteriormente: el movimiento invita a conocer a los grupos, compartir inquietudes y explorar cómo colaborar desde las posibilidades de cada persona", han señalado en el comunicado.