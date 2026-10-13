Movimientos para parar el desahucio de una familia con dos menores en Las Palmas de Gran Canaria

La Plataforma ciudadana Derecho a Techo lleva días denunciando el desahucio programado para este martes 13 de octubre a una familia con dos menores a cargo en Las Palmas de Gran Canaria.

Desde la plataforma instan a los ciudadanos de la isla a movilizarse para evitar que se produzca el lanzamiento. "No podemos permitir que una familia termine en la calle mientras ni siquiera se han garantizado todos los mecanismos de protección por vulnerabilidad", han destacado desde la plataforma en redes sociales.

Este martes se han concentrado en la puerta de la vivienda, en la calle Hoya del Rosario, 92-Pedro Hidalgo, a las 09.30 horas, de la capital grancanaria, para lograr interrumpir este desalojo.

Durante una entrevista este lunes en la Cadena SER en Canarias, el portavoz de la Plataforma, Javier Marrero, ha destacado que se han pedido procedimientos para averiguar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la familia. "El propio juzgado ha solicitado la intervención de las administraciones públicas", como la "del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Consejería de Bienestar Social",

Un segundo intento de desahucio

La familia ya se enfrentó a un primer intento de desahucio el pasado 7 de julio, momento en el que fue suspendido el lanzamiento.

La madre y sus dos hijos "no piden quedarse indefinidamente, están pidiendo tiempo para encontrar otro lugar donde vivir", han concretado desde Derecho a Techo en sus redes sociales.

La madre de la familia, llamada Jennifer, vive con sus dos hijos menores en la vivienda, entre ellos una niña de 4 años, en una casa a la que se trasladó después de perder su anterior inmueble, han informado desde la plataforma.

Una vez en la casa, la persona que tenía el contrato de alquiler le dejó quedarse allí viviendo, pero después, se marchó. La mujer intentó regularizar la situación con el propietario, pero finalmente, no hubo un acuerdo.

Ocho lanzamientos paralizados el pasado miércoles

El pasado miércoles se paralizaron los desahucios de ocho viviendas que estaban previstos a las 10.00 horas en Las Palmas de Gran Canaria.

Una paralización impulsada por el comienzo de una vía de negociación del SAREB con la plataforma ciudadana Derecho al Techo, que se dedica a actuar en representación de los ocupantes de las viviendas.

A raíz de los lanzamientos programados, entorno a un centenar de ciudadanos se han manifestado este miércoles, desde primera hora de la mañana, a las puertas del edificio, situado en la céntrica calle Nicolás Estévanez, de la capital Gran Canaria.