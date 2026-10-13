Muere tras ser apuñalado por su compañero de piso en Lanzarote

Un hombre ha muerto tras ser apuñalado por su compañero de piso en Lanzarote. El altercado tuvo lugar en una vivienda situada en el núcleo turístico de Playa Blanca, en Yaiza, la tarde de este pasado lunes 12 de octubre.

En el interior del inmueble se produjo un violento enfrentamiento entre dos varones que compartían estancia, saldándose con el fallecimiento de uno de ellos como consecuencia de las graves lesiones provocadas por un arma blanca, ha informado este martes Europa Press.

Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a la agencia de comunicación, el presunto agresor también resultó herido de diversa consideración durante la reyerta, motivo por el cual tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital José Molina Orosa. Ahora, el individuo permanece ingresado bajo custodia policial a la espera de su evolución clínica, momento a partir del cual pasará a disposición judicial para responder por un presunto delito de homicidio.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron patrullas de seguridad ciudadana junto con los servicios de emergencias sanitarias, que no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima debido a la gravedad y profundidad de las heridas sufridas. Además, el personal médico procedió a estabilizar al presunto agresor antes de evacuarlo en una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) hacia el Hospital Doctor José Molina Orosa, ubicado en la capital insular.

En estos momentos, los agentes del área de la Policía Judicial de la Guardia Civil han abierto una investigación para esclarecer con precisión las causas y el detonante de la discusión mortal.

Los investigadores tratarán de determinar si existían desavenencias previas o denuncias entre ambos convivientes, así como reconstruir la secuencia exacta de la agresión que concluyó de forma fatal en la localidad lanzaroteña.