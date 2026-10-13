"Ni un euro más". Canarias denuncia dos años de bloqueo estatal a La Palma

El Gobierno de Canarias ha denunciado en el Parlamento de Canarias que el Estado lleva dos años sin realizar nuevas transferencias de fondos destinadas a la reconstrucción de La Palma tras la erupción volcánica de 2021. Durante una comparecencia en el pleno, la consejera de Hacienda del Ejecutivo autonómico, Matilde Asián, confirmó que no se han registrado nuevos ingresos en las cuentas de la comunidad autónoma desde el abono de los primeros 100 millones de euros, ejecutado en enero de 2024.

Interpelación parlamentaria sobre la anualidad de 2026

La intervención de la consejera se produjo en respuesta a una pregunta formulada por el diputado del PP Jacob Qadri sobre el estado del ingreso de los 100 millones de euros correspondientes a la anualidad de 2026. Asián recordó que el Gobierno central se comprometió en noviembre de 2023 a aportar un total de 400 millones de euros para la recuperación de la isla, estipulando una planificación presupuestaria mediante aportaciones de 100 millones anuales durante cuatro ejercicios. Ante el pleno, Matilde fue tajante al confirmar que "no ha llegado ni un solo euro más" a las arcas autonómicas.

Recurso a fondos propios procedentes del superávit

En su exposición, la consejera criticó que, tanto en el ejercicio de 2025 como en el de 2026, el Estado haya permitido al Ejecutivo autonómico recurrir a fondos propios procedentes del superávit presupuestario para financiar las actuaciones de reconstrucción. Desde la administración canaria se advierte de que el recurso al ahorro interno no sustituye la obligación del Gobierno central de transferir directamente las cantidades monetarias comprometidas para la isla de La Palma.

Extensión de las medidas y marco de financiación

Asián señaló asimismo que la autorización para utilizar estos recursos autonómicos, concebida en un primer momento de forma excepcional para el Archipiélago, se extendió posteriormente a otras comunidades autónomas. Ante esta situación, la dirección autonómica insiste en la necesidad de que el Estado cumpla de forma directa con el calendario de transferencias acordado, garantizando así los recursos económicos prometidos tras la emergencia volcánica sin mermar los fondos propios de la comunidad.