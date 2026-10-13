Récord histórico de creación de empresas en Canarias: luces y sombras del tejido empresarial

El dinamismo emprendedor en Canarias registró una clara recuperación durante el mes de agosto, logrando revertir el comportamiento negativo acumulado en la estadística del mes precedente. De acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Archipiélago contabilizó la constitución de 354 sociedades mercantiles, lo que supone un crecimiento interanual del 15,7%. Este registro representa el mejor dato absoluto de creación de empresas en un mes de agosto dentro de la serie histórica de la comunidad autónoma.

Este aumento en el ritmo de constitución de unidades productivas estuvo acompañado por una mayor aportación de recursos financieros iniciales. Para la creación de estas 354 firmas se suscribió un capital superior a los 4,85 millones de euros, importe que supera en un 52,37% la cifra movilizada en el mismo periodo del año anterior, lo que refleja una mayor envergadura económica media de los nuevos proyectos.

Alta rotación y aumento de cierres

A pesar de la fortaleza en la apertura de nuevos negocios, la estadística oficial pone de manifiesto una dualidad estructural al registrar un repunte significativo en la mortalidad empresarial. Durante el mes de agosto se contabilizó la disolución de 72 empresas en las islas, lo que representa un incremento del 71,43% respecto al año anterior. Este ritmo de destrucción mercantil sitúa a Canarias, junto a Navarra (+100%) y La Rioja (+71,43%), entre las comunidades autónomas con mayor destrucción interanual de sociedades.

Al analizar la naturaleza de estos cierres, se observa que la inmensa mayoría respondió a decisiones estratégicas directas o reorganizaciones internas. En concreto, 60 de las 72 disoluciones se produjeron de manera voluntaria, mientras que 10 se llevaron a cabo mediante procesos de fusión con otras mercantiles y únicamente las dos restantes obedecieron a otros motivos.

Fortalecimiento patrimonial y posición en el contexto autonómico

Junto al flujo de altas y bajas, el comportamiento del tejido socioeconómico insular se caracterizó por una notable inyección de recursos en las firmas ya consolidadas. Un total de 71 sociedades mercantiles ampliaron capital en las islas durante el mes de agosto, lo que supone un ascenso del 51,1%. El volumen de capital suscrito en estas operaciones ascendió a 40,26 millones de euros, una cifra un 147,2% superior a la registrada doce meses atrás, evidenciando un esfuerzo de capitalización y reforzamiento financiero en el mercado canario.

En el marco estatal, la evolución canaria (15,7%) contrasta con la heterogeneidad registrada entre territorios. Mientras regiones como Cantabria (68%), Asturias (46,75%) y Murcia (34,53%) lideraron los incrementos en creación de empresas, otros territorios sufrieron retrocesos destacados, como Navarra (13,21%), Baleares (7,17%) o Cataluña (1,14%). Asimismo, la contención en el cese de actividad fue encabezada por Murcia (72,73%), Asturias (60,61%) y el País Vasco (14,71%).