Tenerife Accelera Fund dispone de un millón para financiar empresas innovadoras hasta 2031

Tenerife Accelera Fund cuenta con una dotación inicial de un millón de euros para facilitar financiación a empresas innovadoras con sede en la isla y podrá mantenerse operativo hasta el 31 de diciembre de 2031.

El instrumento está dirigido tanto a startups como a compañías que ya han iniciado su actividad y se encuentran en fase de crecimiento o expansión, siempre que cumplan las condiciones establecidas para recibir inversión.

El Cabildo celebró este martes una jornada informativa en la Factoría de Innovación de Santa Cruz de Tenerife para explicar a empresas y emprendedores cómo acceder al fondo, cuáles son sus criterios y qué procedimiento deberán seguir.

No funciona como una subvención

Tenerife Accelera Fund utiliza un modelo de fondo de fondos. El Cabildo participa como inversor institucional en entidades de capital riesgo, mientras que la evaluación de las empresas y las decisiones sobre dónde invertir corresponden a profesionales especializados.

Por tanto, las compañías seleccionadas no recibirán una ayuda económica directa del Cabildo como ocurriría con una subvención tradicional.

La gestión ha sido adjudicada a Archipiélago Next Ventures SGEIC, cuyos representantes explicaron durante la jornada los requisitos, la documentación necesaria y las diferentes fases de una operación de inversión.

El programa establece además un compromiso mínimo para movilizar inversión equivalente a 1,1 veces la aportación pública hacia empresas con sede en Tenerife, combinando así recursos institucionales y capital privado.

Ocho sectores prioritarios

Las inversiones se dirigirán a empresas relacionadas con los ocho ámbitos estratégicos definidos en el Plan Director de Innovación del Cabildo.

Entre ellos se encuentran la astrofísica, el espacio y la aeronáutica; el audiovisual y las industrias creativas; la conectividad; la digitalización y la inteligencia artificial; la economía azul; la energía; la salud y la biotecnología; y la sostenibilidad.

El fondo busca facilitar el crecimiento de empresas vinculadas al conocimiento y la tecnología, además de favorecer la creación de empleo cualificado y la atracción y retención de talento en Tenerife.

La dotación inicial de un millón de euros podrá ampliarse de acuerdo con las condiciones previstas en el propio programa.

Las empresas interesadas pueden consultar la documentación de Tenerife Accelera Fund en la sede electrónica del Cabildo de Tenerife o solicitar información a través del correo pdi@tenerife.es.