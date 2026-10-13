Vox encabeza la intención directa de voto en Canarias y supera al PSOE y al PP

Vox aparece en cabeza de la intención directa de voto en Canarias. La encuesta preelectoral elaborada por GESOP para Prensa Ibérica coloca a la formación de Santiago Abascal en el 21,1%, por delante del PSOE, que obtiene el 20,7%, y del Partido Popular, que se queda en el 14,5%. El desglose territorial introduce así un escenario de competencia por el primer puesto entre Vox y los socialistas, con los populares a una distancia de 6,6 puntos de Abascal.

La ventaja sobre el PSOE es de cuatro décimas, una diferencia que no permite dar por asegurado el liderazgo electoral. El dato refleja las respuestas declaradas sobre qué partido votarían los entrevistados, antes de los ajustes que convierten esas preferencias en una estimación de resultados, y corresponde a las elecciones generales del 29 de noviembre, no a los comicios autonómicos.

La lectura política del sondeo resulta especialmente incómoda para el PP. En la fotografía canaria, Vox supera a los populares y disputa al PSOE la primera posición. Para el partido de Alberto Núñez Feijóo, el reto que plantea este resultado sería doble: competir con los socialistas y recuperar la iniciativa frente a una formación que le aventaja dentro de su propio espacio de competencia electoral.

Canarias figura además entre los territorios donde Vox obtiene sus mejores registros. Su 21,1% supera en 6,2 puntos el 14,9% de intención directa que alcanza en el conjunto de España. También adelanta al PP en Andalucía, donde registra un 18,2% frente al 16,9% de los populares. En Madrid, ambos partidos quedan mucho más cerca, con un 22,5% para el PP y un 21,6% para Vox.

El componente generacional ayuda a entender el perfil nacional de esos apoyos. Vox encabeza las preferencias entre los entrevistados de 30 a 44 años, con un 19,6%, por delante del 18,6% del PSOE y del 13,7% del PP. Entre los menores de 30 años obtiene un 20,1%, mientras los populares se quedan en el 8,2%. Son datos del conjunto de España y no un desglose específico de los jóvenes canarios.

Para el PSOE, la fotografía de las Islas también plantea una dificultad: su 20,7% lo mantiene prácticamente empatado con Vox, pero no le concede una posición holgada. La competencia que refleja esta encuesta obligaría a los socialistas a defender sus apoyos frente a un adversario que aparece por encima del PP en las respuestas recogidas en Canarias.

El estudio se realizó mediante 1.000 entrevistas telefónicas y online en España entre el 6 y el 8 de octubre, con un margen de error general de ±3,1 puntos. Ese margen corresponde a la muestra nacional y no puede aplicarse al subconjunto canario, más reducido, por lo que las cuatro décimas entre Vox y PSOE deben leerse con especial cautela.

El sondeo abre una disputa política relevante, aunque no ofrece en estos datos un reparto de escaños por las dos provincias canarias. La cuestión que deja sobre la mesa es la capacidad de Vox para convertir ese respaldo declarado en votos efectivos, y la respuesta de un PP que, en esta medición, ve cómo Abascal se sitúa por delante en Canarias.