Canarias desaprovecha el 15 por ciento de su energía verde por no poder almacenarla

La producción de energía verde en el archipiélago choca con una barrera estructural grave. Canarias desecha más del 15% de la energía renovable que genera. La incapacidad técnica de los sistemas insulares para integrar esta electricidad en la red obliga a desconectar molinos y paneles en los picos de producción. El esfuerzo por engordar las estadísticas de megavatios instalados carece de sentido económico si no existe capacidad para guardarlos y utilizarlos cuando el mercado lo demanda.

El consejero de Transición Ecológica, Mariano Zapata, ha admitido este escenario de ineficiencia en el Parlamento. Mientras esta electricidad a coste cero marginal se pierde en la red, las islas recurren a la quema de combustibles fósiles para sostener la demanda. El almacenamiento ha dejado de ser un complemento técnico para convertirse en la única vía de cuadrar el balance energético sin castigar el bolsillo de los consumidores ni comprometer el suministro.

Grandes infraestructuras frente a la agilidad del mercado

La producción eólica y fotovoltaica fluctúa por naturaleza y rara vez coincide con las horas de mayor demanda humana o industrial. Para paliar este déficit, la Administración fía su estrategia a tres ejes centralizados: grandes centrales de bombeo, interconexiones submarinas y baterías.

El proyecto de mayor envergadura en Tenerife es la futura central hidroeléctrica de bombeo de Güímar. Una infraestructura monumental que exigirá una inversión superior a los 1.000 millones de euros para alcanzar 200 megavatios de potencia. Esta obra operará en conjunto con la interconexión entre Tenerife y La Gomera, activa desde julio. Al unificar ambos mercados, se busca reducir la fragilidad del sistema.

El Gobierno observa el caso de Gorona del Viento, en El Hierro, como el gran hito a replicar, tras superar el 60% de penetración renovable gracias al bombeo. Sin embargo, el resto del archipiélago apenas roza el 20%. En Gran Canaria, el Salto de Chira avanza bajo un esquema similar. Por su parte, la geografía llana de Fuerteventura y Lanzarote descarta estas obras faraónicas, obligando a buscar alternativas. En La Palma, se plantea un modelo de hidroeléctrica en la Laguna de Barlovento.

El freno burocrático castiga la inversión

El despliegue de soluciones mucho más ágiles, como las baterías a gran escala, choca frontalmente con la lentitud legislativa. Zapata reclamó al Estado la aprobación del decreto que regulará la remuneración de estos sistemas en los territorios no peninsulares. Sin unas reglas de juego claras, el capital privado permanece estancado, lastrando la modernización.

Mientras la gran infraestructura pública requiere tiempos de espera de décadas, el autoconsumo privado se dispara. Ciudadanos y empresas buscan eficiencia al margen de los atascos del Gobierno. La potencia fotovoltaica instalada por particulares pasó de 136 megavatios en 2023 a superar los 302 megavatios en 2026. Casi 25.000 instalaciones operan ya en las islas.

Las baterías domésticas ganan terreno para buscar la ansiada autonomía frente a la red general. No obstante, su alcance aún resulta limitado para sostener apagones prolongados. El Ejecutivo se ve forzado a mantener las centrales térmicas convencionales como único respaldo real. El reto ha dejado de ser la simple instalación de placas; la clave reside en la gestión de los recursos sin seguir asfixiando la economía de las islas.