Canarias destina 2,8 millones de euros a su plan de inmunización frente a la gripe

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha detallado el dispositivo asistencial para la temporada 2026-2027 contra las infecciones respiratorias, cuyo despliegue general comenzará en todos los centros de salud el próximo 19 de octubre. Para esta actuación, el Servicio Canario de la Salud (SCS) ha consignado una dotación presupuestaria de 2.829.050 euros destinada a la compra de 281.263 dosis frente a la gripe, cifra que supone un crecimiento del 5,4 % respecto al ejercicio precedente.

El director general de Salud Pública, José Díaz-Flores, acompañado por el responsable de Vigilancia Epidemiológica, Álvaro Torres, y el técnico del Programa de Vacunas, Abián Montesdeoca, expuso la planificación técnica de la campaña. Las autoridades sanitarias recordaron que la administración de estos sueros resulta prioritaria para embarazadas, mayores de sesenta años, enfermos crónicos y trabajadores esenciales, habilitándose cuatro formulaciones antigripales distintas para ajustarse a cada perfil clínico.

El operativo inició una primera fase el pasado 5 de octubre orientada a la población institucionalizada en residencias de la tercera edad y centros de atención a la discapacidad. De forma paralela, arrancó la inmunización infantil en colegios públicos, concertados y privados para menores de tres a cinco años mediante una fórmula intranasal sin pinchazo. Esta vía busca frenar los contagios en las aulas, mitigar el absentismo y reducir prescripciones superfluas de antibióticos, dado que la incidencia hospitalaria en niños pequeños equipara estadísticamente a la de personas de edad avanzada.

Entre las principales novedades operativas figura la extensión de la cobertura frente al virus respiratorio sincitial (VRS) a sectores adultos de alto riesgo. Dicha protección se aplicará a usuarios de centros sociosanitarios mayores de setenta años o con patologías cardiorrespiratorias graves, así como a pacientes oncohematológicos y trasplantados. La medida complementa el protocolo pediátrico ya consolidado para lactantes menores de seis meses.

En cuanto a la inoculación frente a la covid-19, las autoridades sanitarias subrayaron que sus recomendaciones se gestionan de forma diferenciada tras constatar que el patógeno carece de estacionalidad fija y que el fármaco actúa como medida de autoprotección, sin acreditar contención en la transmisión comunitaria. La campaña antigripal concluirá oficialmente el 31 de diciembre de 2026, si bien el Ejecutivo autonómico contempla prorrogarla hasta el 31 de marzo de 2027 para garantizar el alivio de la presión hospitalaria y evitar la saturación en los servicios de urgencias.