Canarias escala al cuarto puesto en servicios sociales y la pobreza cae al 17,6%

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha expuesto en el Pleno del Parlamento de Canarias los principales indicadores del Sistema Público de Servicios Sociales del Archipiélago. Según el informe independiente del Índice DEC 2025, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, Canarias se sitúa en la cuarta posición entre las comunidades autónomas con una puntuación de 6,35, frente al último puesto que ocupaba en 2012.

El gasto consolidado en materia social alcanza los 724,3 euros por habitante, superando la media estatal de 575,1 euros, y representa el 2,79% del PIB canario y el 13,45% del gasto público autonómico. Delgado atribuyó este avance al incremento presupuestario y a la simplificación administrativa, destacando que el tiempo medio de tramitación en Dependencia se ha reducido de 782 días en julio de 2023 a 214 días en septiembre de 2026, lo que supone un descenso del 73%. Asimismo, los expedientes pendientes de la Renta Canaria de Ciudadanía se han reducido de 7.537 en 2023 a unos 1.400 en la actualidad, fijando el tiempo de resolución en unos siete meses.

Indicadores del ISTAC sobre renta y condiciones de vida

En su intervención, la consejera repasó los datos de la Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios, elaborada por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC). El estudio refleja que el porcentaje de población por debajo del umbral de riesgo de pobreza disminuyó del 20,5% registrado en 2022 al 17,6% en 2025. En ese mismo periodo, el ingreso medio mensual de los hogares se incrementó un 19%, pasando de 2.321 a 2.755 euros, mientras que la renta media por persona subió de 891 a 1.061 euros.

Por su parte, las prestaciones sociales medias percibidas subieron de 842 a 989 euros, al tiempo que el índice de Gini, un indicador que mide la desigualdad en la distribución de la renta, descendió del 0,33 al 0,32. En el ámbito de los servicios de atención directa, Delgado señaló que el programa de teleasistencia cuenta en septiembre de 2026 con 17.589 personas usuarias, frente a las 2.352 contabilizadas al inicio de la legislatura.

Situaciones de vulnerabilidad y prioridades de gestión

A pesar de la evolución positiva de los indicadores, la titular de Bienestar Social advirtió de que persisten situaciones de vulnerabilidad en las islas. La carencia material y social severa afecta al 12,7% de la población, alcanzando el riesgo de pobreza al 19% de las mujeres (frente al 16% de los hombres) y situándose en el 37% en el caso de los hogares monoparentales. Además, seis de cada diez hogares declaran dificultades para llegar a fin de mes, mientras que el indicador AROPE, adaptado a los nuevos parámetros de la Estrategia Europa 2030, sitúa a un 28,7% de la población canaria en riesgo de pobreza o exclusión social.

De cara a los próximos meses, la consejera fijó entre las prioridades del Ejecutivo autonómico continuar reduciendo los tiempos de espera, extender los servicios domiciliarios y comunitarios, sostener la red municipal, reforzar la colaboración con el tercer sector y corregir las diferencias territoriales en el acceso a las prestaciones públicas.