Canarias plantea limitar la compra de vivienda a dos inmuebles por persona y exigir diez años de residencia

El Gobierno de Canarias trabaja en una propuesta para limitar la compra de vivienda en las Islas mediante requisitos de residencia y un máximo de inmuebles por persona, dentro de las medidas con las que pretende intervenir ante las dificultades de acceso a la vivienda en el Archipiélago.

Según los borradores elaborados por el Ejecutivo autonómico, las personas físicas podrían adquirir un máximo de dos viviendas y estas no podrían encontrarse en el mismo municipio.

La propuesta, denominada Ley para garantizar el acceso a la vivienda de los residentes en Canarias, permitiría así disponer de una segunda residencia destinada, entre otros usos, al ocio o al descanso, pero impediría concentrar ambas propiedades en un mismo término municipal.

Diez años de residencia para poder comprar

Uno de los principales cambios planteados afecta a quienes quieran adquirir una vivienda en Canarias. El borrador establece como requisito acreditar diez años de residencia ininterrumpida, para lo que sería necesario presentar el correspondiente certificado de empadronamiento.

El texto parte de que la insularidad, la limitada superficie disponible y las características territoriales de Canarias condicionan el acceso a la vivienda y defiende priorizar el acceso de la población residente tanto a las propiedades existentes como a las que se construyan.

La propuesta contempla además restricciones a las operaciones realizadas a favor de personas no residentes. Según la redacción conocida, determinados negocios jurídicos de transmisión de viviendas a personas físicas que no cumplan los requisitos podrían ser considerados nulos.

También se plantea que una propiedad no pueda inscribirse en el Registro sin comprobar previamente el cumplimiento de las condiciones establecidas.

El borrador prevé asimismo limitaciones para empresas y otras personas jurídicas, con el objetivo declarado de impedir que la adquisición de inmuebles termine destinándose al alquiler turístico.

Las restricciones se aplicarían durante diez años

Las medidas propuestas tendrían una vigencia de diez años desde la entrada en vigor de la norma.

El Gobierno canario pretende trasladar los documentos a los grupos parlamentarios presentes en la Diputación Permanente antes de avanzar en su tramitación.

Junto a la regulación sobre la adquisición de viviendas, el Ejecutivo trabaja en una segunda vía que pasa por modificar la Ley de Bases de Régimen Local para otorgar a los ayuntamientos competencias que les permitan desarrollar medidas propias mediante sus instrumentos normativos.

Según la propuesta conocida, esta modificación sería una actuación de mínimos que podría recibir el visto bueno del Consejo de Ministros con mayor rapidez.

El Gobierno de Canarias plantearía paralelamente una tramitación más amplia para las restricciones sobre la adquisición de vivienda, que requeriría abordar su encaje en el marco europeo.

Por ahora, las limitaciones de dos viviendas por persona, el requisito de diez años de residencia y el periodo de aplicación de una década forman parte de documentos de trabajo y no de una normativa actualmente en vigor.