Condenan al Servicio de Salud a indemnizar a la familia por la muerte de una paciente en Lanzarote

El Servicio Canario de la Salud (SCS) deberá indemnizar económicamente a los familiares y pagar además las costas judiciales tras el fallecimiento de una paciente, a la que no trataron a tiempo un episodio de ictus, al no tener acceso a la información correspondiente generada por los centros de salud, ya que los sistemas informáticos no dejaban a sus hospitales consultarla, según considera probado una sentencia del juez de lo Contencioso Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria.

Los hechos se remontan a 2023, cuando la mujer acudió a un Centro de Salud de Lanzarote para ser atendida por dolores al estar arrastrando la pierna derecha, síntomas de lo que se sospechaba que era un episodio isquémico, de ictus. La mujer fue derivada en ambulancia al Hospital General Doctor Molina Orosa para realizarle unas pruebas complementarias que se debían practicar en el centro hospitalario.

La paciente fue atendida en el centro de salud (sobre las 18.00 horas), y después derivada en ambulancia al hospital general de Arrecife, pero no fue atendida hasta las 20.20 horas, dos horas y 20 minutos más tarde, en ese mismo día, una vez en urgencias, pese a existir una derivación urgente, aunque no de emergencia, por la sospecha de estar padeciendo un posible ictus.

No activaron el ‘Código ICTUS’ en urgencias

Según marca la sentencia, la responsabilidad final recae sobre quienes gestionaban el Servicio Canario de la Salud en ese periodo, y no dotaban a los centros hospitalarios de la posibilidad de consultar la documentación generada en los centros de salud. Una parte fundamental para respetar (y activar) el Código ICTUS, algo que no hicieron desde las urgencias en ese momento. De ahí la importancia de que el Servicio de Urgencias contara con toda la documentación e información obtenida en el Centro de Salud, ha destacado el fallo.

En lo que recoge la sentencia, se trata de un periodo tan largo de tiempo en el que los síntomas pueden evolucionar, cambiar por otros o incluso disminuir puntualmente y desde luego acrecentar el deseo de cualquier paciente de regresar cuanto antes a su casa por el hartazgo de tan elevado periodo de espera.