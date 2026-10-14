Detenido tras amenazar con una sierra a un equipo de Televisión Canaria en Las Palmas

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 46 años como presunto autor de un delito de amenazas después de intimidar con una sierra de podar a un equipo de Televisión Canaria y a un representante de una asociación vecinal en Las Palmas de Gran Canaria.

Los hechos ocurrieron sobre las 19:30 horas del 28 de septiembre en el barrio de Arenales, cuando los profesionales realizaban un reportaje en directo y entrevistaban a vecinos sobre los problemas de inseguridad en la zona.

Según la Policía Nacional, el hombre se acercó al grupo, comenzó a increparlo y exigió a los presentes que abandonaran el lugar mientras profería amenazas. Posteriormente se ausentó y regresó portando una sierra de podar.

Agentes que realizaban labores de prevención de la delincuencia en la zona observaron al individuo dirigiéndose hacia el grupo con la herramienta en la mano y le ordenaron que la soltara. El hombre terminó dejándola caer al suelo tras varios requerimientos policiales.

Los afectados confirmaron posteriormente las amenazas y los agentes procedieron a su detención. La Policía señala que el arrestado acumula 37 detenciones anteriores y que la hoja dentada de la sierra intervenida medía aproximadamente 27 centímetros.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales y, una vez instruidas las diligencias, quedó a disposición de la autoridad judicial.