Domínguez prevé un nuevo Plan Renove para 2027 tras agotarse las ayudas

El Gobierno de Canarias prevé incluir una partida específica en los presupuestos autonómicos de 2027 para poner en marcha una nueva edición del Plan Renove de electrodomésticos. La medida responde a la extraordinaria respuesta ciudadana registrada en la primera convocatoria, cuyos fondos disponibles se agotaron en un corto espacio de tiempo tras superar de forma notable las expectativas iniciales del Ejecutivo.

El anuncio fue realizado en el pleno del Parlamento de Canarias por el vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, en respuesta a una intervención del diputado de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Raúl Acosta.

Debate sobre el reparto insular y respuesta del Ejecutivo

Durante la sesión de control, Acosta cuestionó la partida asignada inicialmente a El Hierro, cifrada en 8.000 euros, señalando que en la segunda remesa apenas quedaban 50 euros disponibles tres horas después de la apertura del plazo. Ante esta situación, el diputado reclamó revisar la cuantía global y los criterios de distribución entre islas para futuras convocatorias.

Paralelamente a este debate parlamentario, la gestión de la convocatoria actual, financiada por el Gobierno canario y gestionada a través de Femepa y Femete, ha confirmado en sus redes que la segunda tanda de bonos ha terminado y ha fijado la apertura de la tercera remesa para el próximo 19 de octubre.

En su réplica, Domínguez reconoció que el Gobierno autonómico no preveía un volumen de peticiones tan elevado: "No pensábamos nunca que la demanda hubiese llegado a los niveles en los que hemos llegado", afirmó, subrayando que la alta participación ciudadana derivó incluso en el agotamiento de existencias de determinados electrodomésticos en los comercios.

Criterios de equidad y garantías para la próxima edición

El vicepresidente autonómico defendió que la distribución de los recursos públicos se ejecutó "de manera equitativa", estructurándose en primer lugar entre las dos provincias canarias y, posteriormente, atendiendo a la población de cada isla. Asimismo, explicó que la Administración confiaba en que las exigencias del programa, como la sustitución de un aparato antiguo de alto consumo y la aportación económica del comprador, contuvieran el flujo de solicitudes.

De cara a la futura convocatoria en las cuentas de 2027, el departamento que dirige Manuel Domínguez aseguró que se mantendrá el principio de que todos los residentes del Archipiélago reciban "el mismo trato", independientemente de la isla en la que residan.