Ni el ayuntamiento ni servicios sociales "dieron alternativa habitacional" tras el desahucio en Gran Canaria

Tras el desahucio producido este martes en Las Palmas de Gran Canaria, en el que una madre ha tenido que abandonar su vivienda en el barrio de Pedro Hidalgo, en la que residía con dos menores, la plataforma Derecho a Techo ha comunicado que la familia ha dormido bajo un techo gracias a la "colaboración y apoyo de sus compañeros" y familiares de la mujer, pero que ni el ayuntamiento ni los servicios sociales le han proporcionado "ninguna alternativa habitacional".

El ayuntamiento no comparte el desalojo

El ayuntamiento de la capital grancanaria, por su parte, se ha pronunciado al respecto dejando claro que reconocen la "condición vulnerable" de Jénnifer y sus hijos y "no comparten el desalojo", han destacado en una nota de prensa de la que se ha hecho eco EFE.

Según destaca la agencia de comunicación, existe un informe emitido por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en el que se prueba que la madre y los dos niños desahuciados se encuentran en situación de "vulnerabilidad social y económica".

El portavoz de Derecho a Techo, Javier Marrero, ha hablado sobre la actuación judicial llevada a cabo en el periódico La Provincia, dejando claro que la situación es "indignante y de rabia", dado que la familia ya había presentado el informe de vulnerabilidad antes de que llegara la comisión judicial.

El estado de la madre es preocupante, se encuentra en un "estado crítico" y tiene a cargo dos niños de 4 y 16 años, que también se encuentran sufriendo las consecuencias del desalojo.

Marrero ha cargado contra la actuación del dueño de la vivienda, afirmando que "quería la casa para venderla", y destacando la posibilidad de no llegar a la familia a esa situación extrema. "No le hubiera costado nada parar el desahucio hasta que la familia hubiera tenido una alternativa habitacional", ha señalado.

Según establece el decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 6 de octubre, el juez tendría que haber pedido otro informe más al Gobierno de Canarias sobre vivienda y servicios sociales, con el objetivo de saber si tiene algún recurso disponible para ofrecer a la familia afectada.

Un principal motivo por el que el consistorio capitalino "no comparte esa decisión judicial", que según destacan, "que deja en la calle a una familia vulnerable de nuestra ciudad". Un descontento que viene acompañado desde el "respeto a las actuaciones de los jueces y tribunales", han señalado desde el ayuntamiento a la agencia de comunicación.

Desahuciados de su vivienda sin poder recuperar sus pertenencias

La plataforma Derecho a Techo ha denunciado a través de sus redes sociales que la familia desalojada en Las Palmas de Gran Canaria no ha tenido oportunidad de "entrar en la vivienda para recoger sus pertenencias". Desde Derecho a Techo han solicitado a la policía acceder para sacar sus pertenencias, entre ellas ropa, medicación para su hija y otros enseres personales.

Desde la plataforma han criticado que la policía les ha "denegado" la entrada al inmueble en el plazo de 24 a 48 horas que hay establecido. Una actuación que tachan de "inadmisible" y reclaman una "solución inmediata".