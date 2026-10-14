El Hierro roza el límite y prevé derivar a 400 personas a Tenerife

Canarias vuelve a afrontar una creciente presión sobre sus dispositivos de atención a personas migrantes. La señal más inmediata se registra en la isla de El Hierro, donde el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés alberga a cerca de 600 personas y se aproxima a la saturación. Ante este escenario, la planificación operativa contempla trasladar a alrededor de 400 personas hacia Tenerife durante esta semana para aliviar la carga sobre las instalaciones insulares.

Condicionantes logísticos y capacidad de la red asistencial

La ejecución de estas derivaciones depende de la existencia de plazas disponibles en los recursos de acogida tinerfeños. En caso de no existir capacidad suficiente en la isla de destino, las personas deberán prolongar su estancia en El Hierro, lo que incrementaría la presión sobre los servicios de primera atención de la isla. Esta situación incide de forma directa en la capacidad del sistema para mantener operativa la cadena de acogida y la gestión de traslados entre islas.

El incremento en el flujo de embarcaciones explica el repunte registrado en las instalaciones. Según los datos aportados por la diputada Cristina Valido, entre el 1 y el 11 de octubre se contabilizó la llegada de 1.652 personas a bordo de 17 embarcaciones. Ante estos datos, el presidente autonómico, Fernando Clavijo, ha defendido la necesidad de desplegar a la agencia europea Frontex y de reforzar los medios de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Paralelamente, desde Coalición Canaria se ha solicitado al Estado mayor información y un plan de actuación coordinado para anticiparse a nuevas llegadas y asegurar una atención adecuada.

Evolución del acumulado anual y situación del sistema

Esta aceleración reciente convive con un volumen acumulado anual inferior al registrado en el ejercicio anterior. Hasta el 30 de septiembre de 2026 habían llegado a las costas canarias por vía marítima 7.133 personas, lo que representa una reducción del 44,5% respecto al mismo periodo de 2025. A pesar de este descenso global, la concentración de desembarcos en intervalos reducidos de tiempo genera situaciones de tensión puntual en centros específicos como el de San Andrés, aunque los datos oficiales reflejan que la red general de acogida del archipiélago no se encuentra en estado de colapso.