El legado histórico y social de las guaguas en Canarias

El transporte público no es únicamente un medio para desplazar personas de un punto a otro; es un vertebrador social y un testigo directo del desarrollo económico de las ciudades. En el caso de Canarias, y muy singularmente en Las Palmas de Gran Canaria, la historia de las guaguas, según nos explica Luis Cabrera, es la historia del progreso urbano, de la expansión demográfica y de la evolución de una sociedad que pasó de los carruajes de tracción animal a las complejas redes de movilidad actuales.

Los orígenes: de la Patronal de Guaguas a la modernidad

A mediados del siglo XX, el transporte colectivo en las islas experimentó una transformación radical. Empresas pioneras del transporte interurbano como Melián y Compañía sentaron las bases de lo que posteriormente se convertiría en AICASA (Autobuses Interurbanos Canarios, Sociedad Anónima) y, más tarde, en Global como fusión de las operadoras SALCAI y UTINSA. Por su parte, en la trama urbana de la capital de Gran Canaria, la Asociación Patronal de Jardineras Guaguas daría paso al actual servicio de Guaguas Municipales. En aquellos primeros años, las flotas estaban compuestas por una heterogénea mezcla de vehículos que reflejaban las posibilidades económicas del momento: desde robustas guaguas con carrocería de madera hasta la paulatina introducción de estructuras metálicas, pasando por vehículos de importación de la London Transport, que compartían las calles con modelos alemanes Büssing o los clásicos Pegaso españoles.

Esta diversidad técnica iba de la mano de un desarrollo incipiente de las infraestructuras del mobiliario urbano. Las paradas y marquesinas, financiadas en muchas ocasiones por la publicidad de marcas de bebidas alcohólicas o de tabaco de la época, eran estructuras rudimentarias que, sin embargo, cumplían una función vital como puntos de encuentro vecinal.

El componente humano y social del transporte

El crecimiento de la ciudad, con hitos como la inauguración de la histórica Línea 9, de la que se encargaron personalmente Santiago Socorro como conductor y Domingo Cabrera como cobrador, y que conectaba la zona de la actual Primero de Mayo con el final de la calle de don Pedro Infinito en el sector de Los Albergues, ilustra cómo el transporte público acompañó el desarrollo de viviendas sociales. En este contexto, la guagua se erigió como un servicio de primera necesidad para familias que buscaban integrarse en la dinámica de una ciudad en expansión.

Lo que verdaderamente distinguía al servicio en aquellas décadas era la profunda familiaridad entre los profesionales del transporte —conductores y cobradores— y los viajeros. En una época con menores frecuencias de paso, el usuario habitual compartía diariamente el mismo trayecto con la misma tripulación, forjando lazos de cortesía que hoy parecen inauditos. La tolerancia ante pequeños retrasos vecinales, los aguinaldos navideños depositados en botes de pintura improvisados e incluso anécdotas costumbristas, como el asado de sardinas en el tubo de escape de las guaguas durante los descansos en el Depósito del Lomo del Polvo, humanizaban un servicio que era el auténtico pulso de la ciudad.

El reto de la conservación patrimonial

A pesar de su innegable valor histórico, la conservación del patrimonio del transporte en Canarias presenta un balance agridulce. Salvo loables iniciativas privadas, como la de la empresa majorera Transgoro, que ha logrado restaurar vehículos clásicos utilizados posteriormente en producciones cinematográficas internacionales, el esfuerzo público ha sido escaso.

La preservación de modelos emblemáticos, como la Pegaso 6038, se ha enfrentado a barreras insalvables: los altos costes de restauración, la obsolescencia y la descatalogación de elementos mecánicos. Así, gran parte de la memoria industrial y social del transporte canario sobrevive hoy únicamente en el recuerdo, en archivos fotográficos privados y en la literatura, evidenciando la necesidad de repensar cómo las instituciones valoran y protegen el legado de lo que, durante décadas, fue el motor de la convivencia isleña.