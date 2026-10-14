El PSOE de Santa Cruz elige a Arocha y Valbuena como sus candidatos al Congreso

El PSOE de Santa Cruz de Tenerife ha respaldado a José Antonio Valbuena y Marta Arocha como sus opciones preferidas para ocupar los dos primeros puestos de la candidatura socialista al Congreso de los Diputados por la provincia. El resultado coincide con el escenario que adelantó LD Canarias, que señaló el apoyo de Patricia Hernández a la fórmula Valbuena-Arocha antes de que otros medios situaran a la portavoz municipal entre las posibles aspirantes a encabezar la lista.

La asamblea celebrada este martes dejó a Arocha como la candidata más votada, con 71 apoyos, seguida de Valbuena, con 65. Ambos se impusieron en la votación a otros aspirantes como el palmero Sergio Matos, que obtuvo 29 votos, y la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, que recibió 25. Teresa Cruz Oval y Jorge Tomás González Cabrera empataron con 22 sufragios, mientras que Dolores Elba Martín Sosa sumó 16.

Los resultados respaldan la candidatura que este periódico avanzó el lunes 12 de octubre, cuando informó de que Valbuena se perfilaba como cabeza de lista, con Arocha en el segundo puesto, y apuntó que Patricia Hernández era la principal dirigente tinerfeña que apoyaba esa operación.

La votación de Santa Cruz supone un respaldo a esa fórmula, aunque las preferencias expresadas por la militancia no son vinculantes y la decisión definitiva corresponde a los órganos del partido.

La Laguna no vota los nombres

La situación fue distinta en La Laguna. La agrupación socialista del municipio optó por no someter a votación los nombres de los aspirantes y dejó la decisión en manos de las direcciones insular, regional y federal. Por tanto, no puede interpretarse esta postura como un apoyo explícito a Valbuena y Arocha ni como un respaldo a una candidatura alternativa.

La diferencia entre ambas agrupaciones refleja las distintas posiciones adoptadas por el PSOE tinerfeño durante una semana decisiva para cerrar las candidaturas a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Siete aspirantes para los puestos del Congreso

La pugna por los dos primeros puestos de la lista socialista por Santa Cruz de Tenerife incluye a siete aspirantes: José Antonio Valbuena, Marta Arocha, Mari Brito, Teresa Cruz Oval, Dolores Elba Martín Sosa, Jorge Tomás González Cabrera y Sergio Matos.

La composición definitiva deberá tener en cuenta tanto la paridad como el equilibrio territorial entre Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. La elección de los candidatos no se limita, por tanto, al resultado de una agrupación, sino que también depende de los acuerdos y decisiones de los órganos de dirección del partido.

En paralelo, la militancia de Santa Cruz votó a sus preferencias para el Senado. Alicia Álvarez González obtuvo 73 apoyos y Florentino Guzmán Plasencia, 48. Pedro Martín recibió 16 votos y Óscar Olave, nueve. La selección definitiva de los candidatos al Senado también queda pendiente de la decisión de la dirección socialista.

La decisión pasa ahora a la dirección insular

Este miércoles 14 de octubre, las propuestas de las agrupaciones llegan a la fase insular, en la que se deberán ordenar y elevar los nombres para continuar con el proceso de selección. Será un paso clave para comprobar si el respaldo obtenido por Valbuena y Arocha en Santa Cruz se traduce en una propuesta consolidada para los primeros puestos de la candidatura provincial.

El calendario continuará este jueves 15 de octubre, cuando el Comité Regional extraordinario del PSOE de Canarias aprobará las listas al Congreso por las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, así como las candidaturas al Senado por las distintas islas.

La ratificación definitiva corresponderá al Comité Federal del PSOE, convocado para el sábado 17 de octubre. Hasta entonces, las preferencias de las agrupaciones constituyen un elemento relevante de la negociación interna, pero no cierran la composición de las listas.