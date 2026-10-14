El PSOE de Tenerife propone a Pedro Martín y Alicia Álvarez para el Senado

El PSOE de Tenerife ha propuesto a Pedro Martín y Alicia Álvarez como candidatos al Senado por la isla. El acuerdo se adoptó este miércoles en el Comité Insular del partido, que también trasladó al Comité Regional los nombres debatidos por la militancia para las candidaturas al Congreso de los Diputados.

La propuesta deberá superar ahora las siguientes fases del procedimiento interno socialista. El Comité Regional se reunirá este jueves 15 de octubre para abordar las candidaturas provinciales y elevarlas al ámbito autonómico. La decisión definitiva corresponderá al Comité Federal, cuya reunión está prevista para el sábado 17 de octubre.

Pedro Martín y Alicia Álvarez, candidatos al Senado

Pedro Martín fue alcalde de Guía de Isora entre 1995 y 2019 y presidente del Cabildo de Tenerife entre 2019 y 2023. En las elecciones generales de 2023 obtuvo un escaño en el Senado por la circunscripción de Tenerife, donde ha ejercido como portavoz de Migraciones de su grupo parlamentario y ha formado parte de las comisiones de Sanidad, Transportes y Movilidad Sostenible, y Cooperación Internacional al Desarrollo.

Por su parte, Alicia Álvarez es licenciada en Geografía, graduada en Derecho y funcionaria de la Administración de Justicia. En el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife fue concejala de Atención Social y, en el Gobierno de Canarias, asumió responsabilidades relacionadas con Dependencia y Discapacidad, Modernización y Calidad de los Servicios y Transparencia.

Álvarez fue elegida diputada por la provincia de Santa Cruz de Tenerife en las elecciones generales de 2023. En el Congreso ha desempeñado la portavocía adjunta de Hacienda y Función Pública, la vicepresidencia primera de la Comisión de Economía y ha sido vocal de la Comisión Mixta sobre Insularidad.

Cinco nombres para las listas al Congreso

Además de la propuesta para el Senado, el Comité Insular ha trasladado al Comité Regional cinco nombres debatidos por las agrupaciones locales para las candidaturas al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

La relación está integrada por Marta Arocha Correa, Teresa Cruz Oval, María Concepción Brito Núñez, Dolores Elba Martín Sosa y José Antonio Valbuena Alonso.

A diferencia de las candidaturas al Senado, cuya circunscripción es insular, las del Congreso se presentan por la provincia. Por este motivo, las propuestas de las agrupaciones tinerfeñas deben incorporarse al procedimiento regional antes de su remisión al órgano federal.

La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, ha defendido que el procedimiento parte de los debates celebrados en las asambleas locales y continúa por los órganos insular, regional y federal.

La reunión del Comité Federal del próximo sábado será el último paso previsto para ratificar las candidaturas socialistas.