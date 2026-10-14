Fierro descarta la emergencia habitacional para exigir topes al alquiler

La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Nira Fierro, ha centrado su intervención en el Parlamento regional en reclamar directamente al vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, la aplicación de medidas de intervención en el mercado del alquiler. La parlamentaria de la oposición ha instado a Domínguez a hacer uso de las competencias exclusivas en materia de vivienda recogidas en el artículo 143 del Estatuto de Autonomía para imponer límites normativos a los precios de arrendamiento.

En su argumentación, Fierro ha exigido al vicepresidente autonómico que concrete actuaciones dirigidas a topar las rentas en los supuestos que permite la regulación estatal, priorizando la fijación de límites sobre las propiedades privadas por encima de los incentivos a la oferta o la seguridad jurídica inmobiliaria.

Cuestionamiento directo al decreto de la Vicepresidencia

Durante el debate parlamentario, Fierro ha cargado contra la eficacia de las medidas impulsadas por el Ejecutivo, cuestionando frontalmente el alcance del decreto de emergencia habitacional liderado por el área de Gobierno de Domínguez. Según sostiene la dirigente del grupo parlamentario socialista, dicha iniciativa normativa ha tenido un impacto principalmente mediático, pero escasa traslación práctica para las familias y jóvenes que buscan un hogar en las islas.

Fierro ha apoyado su crítica argumentando que existen hogares en el Archipiélago que destinan más del 75% de sus recursos al pago del alquiler. Asimismo, la diputada ha recriminado a Manuel Domínguez la postura del Partido Popular frente a la Ley de Vivienda estatal, cuestionando su respaldo a un modelo regulatorio que rechaza las fórmulas de intervención de precios promovidas desde el Ministerio.

Críticas a la política habitacional y confrontación de modelos

En el tramo final de su interlocución, Fierro ha dirigido sus críticas a la postura de la Vicepresidencia respecto a la estructura de la propiedad inmobiliaria en Canarias. Apoyándose en datos de su grupo que apuntan a que 75 sociedades concentran más de 20.000 inmuebles en las islas, la portavoz ha acusado a Domínguez de alinearse con los intereses de los grandes tenedores e inversores en zonas turísticas en lugar de priorizar la protección de los colectivos vulnerables.

Con este choque en la Cámara regional, la portavocía del PSOE vuelve a centrar su estrategia en exigir al Ejecutivo autonómico el control de precios e impuestos al mercado privado, contrapuesto al modelo de simplificación administrativa, dinamización de la oferta y colaboración pública que defiende el departamento que dirige Manuel Domínguez.