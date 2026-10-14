Finaliza este jueves la solicitud de las subvenciones de cuota cero para autónomos: cómo presentarla y sus requisitos

La presentación de solicitudes de la convocatoria 2026 de las subvenciones de cuota cero para autónomos finaliza este jueves, 15 de octubre. Pero también, hasta el agotamiento del crédito disponible, no admitiéndose a trámite las que se presenten fuera de este plazo, ha subrayado el Gobierno Canario en su página web.

La convocatoria 2026 se inició el día siguiente de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias, concretamente, el 9 de marzo de 2026.

Personas beneficiarias y requisitos

El Gobierno de Canarias cuenta con los detalles de las bases para la solicitud de las subvenciones de "cuota cero" dirigidas a las personas que trabajen por cuenta propia (autónomos). Las personas beneficiarias que cuenten con ciertos requisitos serán los y las trabajadores y trabajadoras por cuenta propia o autónomas, que hayan estado acogidas a las bonificaciones o reducciones establecidas como ‘Incentivos y medidas de fomento y promoción del Trabajo Autónomo’ de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo.

Entre ellas, las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas que hayan disfrutado de una cuota reducida por contingencias comunes y profesionales, a contar desde la fecha de efectos del alta durante los doce meses naturales completos siguientes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 ter, apartado 1.

Además de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas quienes, como consecuencia de sus rendimientos económicos netos anuales, hayan disfrutado de la cuota reducida durante los siguientes doce meses naturales completos a los doce meses iniciales del apartado anterior, de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 ter, apartado 2.

Las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, o sean víctimas de violencia de género o víctimas de terrorismo, que hayan tenido reconocida la cuota reducida durante veinticuatro meses naturales completos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 ter, apartado 10.

Junto con las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas que, habiendo cesado su actividad por nacimiento de hijo, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento y tutela, vuelvan a realizar una actividad por cuenta propia dentro de los dos años inmediatamente siguientes a la fecha efectiva del cese, y hayan tenido reconocida la bonificación estatal, durante los veinticuatro meses inmediatamente siguientes a la fecha de su reincorporación al trabajo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 bis.

Se pueden acoger también las personas trabajadoras o autónomas que sean beneficiarios de la prestación para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, que hayan tenido reconocida durante el período de percepción de dicha prestación la bonificación estatal, durante el período que se extienda la misma, de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 quater.

Entre los requisitos, hay que estar dado o dada de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, como personas trabajadoras por cuenta propia, en el grupo primero de cotización del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, a la fecha de presentación de la solicitud.

Además, es indispensable realizar su actividad empresarial o profesional y tener el domicilio fiscal en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias durante el periodo en el que haya disfrutado de la reducción o bonificación a justificar.

Los que no podrán acceder a las subvenciones reguladas mediante las presentes bases, serán las que tengan algunas de las siguientes circunstancias. Aquellas en quienes concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 13, apartados 2 y 3, LGS, quienes no estén o no hayan estado acogidos a los incentivos y medidas de fomento y promoción del Trabajo Autónomo, establecidos en la ley, quienes no estén de alta en la Seguridad Social en el momento de la solicitud de subvención, quienes no cumplan cualquiera de los requisitos enumerados en el apartado 1 de esta base, quienes soliciten la subvención por haber causado alta como autónomas colaboradoras familiares y quienes ejerzan actividades excluidas por los artículos 1 de los Reglamentos (UE) nº 2023/2831 de la Comisión, 717/2014 de la Comisión y 1408/2013 de la Comisión y, en general, que no cumplan lo establecido en los citados Reglamentos.

Cuantía de las ayudas a recibir

La convocatoria de subvenciones para este año 2026 ha ascendido a un importe total de tres millones trescientos mil euros.

Desde las bases publicadas por el Gobierno de Canarias, han destacado que la concesión de subvenciones se efectuará atendiendo a la fecha de presentación de las solicitudes de subvención que estén completas o, en su caso, una vez subsanadas las omisiones o defectos apreciados.

Cómo presentar la solicitud

Para realizar la presentación de solicitudes de manera telemática se puede hacer a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias. Desde el Ejecutivo destacan que no se admitirán a trámite las solicitudes que no se presenten a través del citado procedimiento.