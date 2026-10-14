Ingresa en prisión preventiva el hombre que apuñaló a su compañero de piso en Lanzarote

El hombre que apuñaló a su compañero de piso en una vivienda en Playa Blanca, Lanzarote, ha ingresado en prisión preventiva comunicada y sin fianza como presunto autor de un delito de homicidio.

El juzgado de guardia en Arrecife, en Lanzarote, ha tomado declaración, este miércoles, al ciudadano detenido estos pasados días por ese apuñalamiento mortal en Playa Blanca.

Fallece al ser apuñalado por su compañero de piso

Un hombre murió tras ser apuñalado por su compañero de piso en Lanzarote. El altercado tuvo lugar en una vivienda situada en el núcleo turístico de Playa Blanca, en Yaiza, la tarde de este pasado lunes 12 de octubre.

En el interior del inmueble se produjo un violento enfrentamiento entre dos varones que compartían estancia, saldándose con el fallecimiento de uno de ellos como consecuencia de las graves lesiones provocadas por un arma blanca, ha informado este martes Europa Press.

Según confirmaron fuentes de la Guardia Civil a la agencia de comunicación, el presunto agresor también resultó herido de diversa consideración durante la reyerta, motivo por el cual tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital José Molina Orosa. El individuo ha estado ingresado bajo custodia policial a la espera de su evolución clínica y ya ha pasado a disposición judicial para responder por un presunto delito de homicidio.