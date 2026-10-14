Interceptado en Gran Canaria con más de 3.000 litros de gasolina para lanchas del narcotráfico

Agentes de la Policía Nacional han interceptado de madrugada un cargamento irregular de combustible compuesto por 165 garrafas en la carretera GC-500, a la altura del término municipal de San Bartolomé de Tirajana. El operativo, desarrollado por miembros de la Unidad de Prevención y Reacción –UPR– adscritos a la comisaría de Maspalomas, culminó con el arresto de un varón acusado de un delito contra el orden público vinculado a la actividad logística del tráfico de sustancias ilícitas.

La intervención se originó durante unas labores rutinarias de vigilancia y seguridad ciudadana cuando los funcionarios policiales detectaron una furgoneta de alquiler que circulaba con una notable sobrecarga en su eje posterior. Tras proceder a dar el alto reglamentario al vehículo en el entorno del barrio de Los Rodeos e identificar a su ocupante, los agentes comprobaron que en el espacio de carga se almacenaban más de 3.300 litros de gasolina distribuidos en recipientes de 20 litros cada uno.

Al ser interrogado sobre el origen y la finalidad del material inflamable, el transportista manifestó que había rellenado las garrafas en un surtidor situado entre los polígonos de El Goro y Arinaga, abonando el importe íntegro en metálico y sin presentar factura o justificante alguno de la compraventa. Asimismo, declaró que su cometido consistía en trasladar los recipientes hasta una estación de servicio de Mogán para entregárselos a un tercero desconocido, alegando que había aceptado el encargo a cambio de una retribución económica debido a su precaria situación financiera.

Los investigadores policiales sostienen como principal línea de trabajo que los carburantes incautados estaban destinados a las redes de apoyo logístico al narcotráfico marítimo. Según las pesquisas preliminares, estas reservas suelen transferirse a embarcaciones neumáticas nodriza que navegan en aguas canarias para repostar en alta mar a las planeadoras y lanchas rápidas cargadas de droga antes de tocar tierra.

Ante la inexistencia de documentación habilitante para el transporte de materias peligrosas y el evidente riesgo para la seguridad vial que entrañaba semejante volumen de combustible sin medidas reglamentarias de contención, los agentes trasladaron al individuo a dependencias policiales, manteniendo las diligencias abiertas para identificar a los promotores de la trama criminal.