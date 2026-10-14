La inflación golpea a las familias canarias con una subida del 4,4%

La factura de la compra, el recibo de la luz o el simple acto de llenar el depósito del coche suponen un esfuerzo cada vez mayor para las familias de las islas. El Índice de Precios de Consumo ha vuelto a dar un golpe sobre la mesa en este arranque de curso. Con una subida interanual del 4,4% registrada en septiembre, los canarios encadenan ya siete meses consecutivos perdiendo capacidad de compra frente a un coste de la vida que no da tregua.

Los datos definitivos del Instituto Nacional de Estadística reflejan una realidad que se palpa a pie de calle. Aunque desde los despachos oficiales se intente vender el consuelo de que la cifra está medio punto por debajo de la media nacional del 4,9%, la estadística macroeconómica no alivia la carga diaria de los hogares. La inflación actúa de facto como un impuesto silencioso que erosiona el ahorro y castiga con mayor dureza a quienes menos margen de maniobra tienen para llegar a fin de mes.

El impuesto silencioso aprieta a Canarias un mes más

El detalle de las cifras revela dónde se está produciendo la verdadera asfixia ciudadana. Moverse por el archipiélago o traer mercancías a nuestro territorio fragmentado es hoy un 10% más caro que hace justo un año. Este encarecimiento del transporte supone un lastre directo para la competitividad del tejido productivo local y un castigo para el trabajador que depende de su vehículo a diario. A esto se suma el aumento en la partida de vivienda, agua y electricidad, que repunta un 4,3%. Los servicios elementales dejan de ser accesibles para convertirse en una losa difícil de sostener con salarios que no crecen al mismo ritmo.

Incluso actividades cotidianas como renovar el armario o salir a comer se han encarecido de forma notable. La partida de vestido y calzado salta un 5,5%, mientras que la hostelería registra un alza del 4,5%. Todo suma en esta escalada que vacía los bolsillos de la sociedad canaria.

El debate político suele obviar el efecto acumulativo de estas subidas. Un incremento del 4,4% sobre precios que ya venían subiendo en los ejercicios previos significa que la riqueza real en Canarias ha mermado profundamente. Las familias se ven forzadas a reorganizar sus prioridades para cuadrar los números. Resulta revelador que partidas como los muebles o el cuidado personal registren subidas mucho más moderadas. Cuando los ingresos apenas cubren lo fundamental, el consumo secundario sencillamente se paraliza.

Un mercado sano necesita señales claras y precios estables para asignar recursos con eficiencia. Sin embargo, este escenario distorsiona las decisiones de los pequeños empresarios canarios y penaliza el ahorro del ciudadano. Al mismo tiempo, se produce una paradoja perversa. Las administraciones públicas ven engordar su recaudación tributaria vía impuestos indirectos. El ciudadano empobrece mientras el sector público eleva sus ingresos récord sin asumir el coste político de subir los tipos impositivos.

El repunte continuado de los precios refleja las deficiencias de un entorno que demanda mayor libertad para operar, menos burocracia y una rebaja fiscal real que compense este deterioro adquisitivo. Sin medidas orientadas a favorecer la generación de riqueza, el archipiélago corre el riesgo de consolidar un escenario donde el esfuerzo laboral de los canarios cada vez vale un poco menos.