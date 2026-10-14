La Justicia tumba el acceso al Circuito del Motor de Tenerife por caducidad ambiental

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha estimado el recurso de apelación presentado por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), decretando la anulación de la aprobación del proyecto modificado número dos de la fase dos del acceso norte al Circuito del Motor, situado en el término municipal de Granadilla de Abona.

La resolución judicial confirma que la Declaración de Impacto Ambiental preceptiva para acometer los trabajos se encontraba caducada, un hecho que desmonta la cobertura legal con la que el Cabildo pretendía justificar los movimientos de tierras. Con este dictamen, el tribunal liquida el único pronunciamiento que hasta la fecha mantenía una valoración favorable a la continuidad de las actuaciones en la infraestructura.

Tras conocerse el fallo, la asociación ha arremetido con dureza contra los dirigentes insulares, denunciando una "política de hechos consumados" que ha "desoído las advertencias previas" emitidas tanto por los técnicos de la propia corporación como por el Defensor del Pueblo. Desde el colectivo señalan de forma directa a la actual presidenta insular, Rosa Dávila, de Coalición Canaria, y a su antecesor socialista, Pedro Martín, a quienes acusan de "mantener una actitud caciquil" y de propiciar un "despilfarro de dinero público injustificable".

La entidad ha criticado con "especial dureza" la celeridad empleada para alterar este paraje natural del sur de la isla, en abierto contraste con los "retrasos crónicos" que padecen las obras hospitalarias y educativas de la región. Según sostienen, las máquinas actuaron con "prisa sobre el tabaibal a sabiendas de que la Administración no contaba con sustento normativo para defender la actuación en sede judicial".

Ante la resolución de los tribunales, el colectivo ha exigido la "paralización inmediata y definitiva" de los trabajos y la restitución ambiental del entorno. A su juicio, la cúpula insular y la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, han exhibido una "manifiesta incapacidad de gestión" al anteponer la propaganda política al "estricto cumplimiento de la legalidad vigente", han concluido.