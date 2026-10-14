La Laguna ofrece hasta 500 euros a jóvenes para ayudar a pagar el permiso de conducir

Los jóvenes de entre 18 y 30 años residentes en La Laguna ya pueden solicitar ayudas de hasta 500 euros para sufragar parte de los gastos derivados de la obtención del permiso de conducir.

La convocatoria municipal cuenta con un presupuesto total de 75.000 euros y permanecerá abierta durante 20 días naturales contados desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, realizada el 12 de octubre.

Qué gastos cubre la ayuda

La subvención podrá destinarse a gastos de matrícula, tasas de examen, material didáctico y formación teórica y práctica en autoescuelas ubicadas en La Laguna.

Podrán justificarse los gastos realizados desde el 1 de enero de 2026 hasta que finalice el periodo de presentación de solicitudes, siempre que estén debidamente acreditados.

Para acceder a las ayudas será necesario tener entre 18 y 30 años al finalizar el plazo, acreditar al menos seis meses de empadronamiento en La Laguna anteriores a la publicación de la convocatoria y estar matriculado en una autoescuela del municipio.

Desempleo y situación familiar darán puntos

Las subvenciones se concederán mediante un procedimiento de concurrencia competitiva, por lo que no dependerán únicamente del orden de presentación.

Entre los criterios de valoración se tendrá en cuenta estar en situación de desempleo, formar parte del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, tener reconocida una discapacidad igual o superior al 33 %, pertenecer a una familia numerosa o monoparental o acreditar independencia económica.

Los solicitantes tendrán que aportar, entre otra documentación, el DNI, la acreditación de matrícula en una autoescuela de La Laguna y los justificantes de los gastos realizados.

Cómo presentar la solicitud

La tramitación podrá realizarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de La Laguna, presencialmente en el Registro General de la calle San Agustín, número 38, o mediante cualquiera de los registros permitidos legalmente.

El plazo es de 20 días naturales desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOP, donde también pueden consultarse las bases, requisitos y documentación necesaria.