La Orotava renueva su Trivial Patrimonial y sortea una noche en el Parador del Teide

La Orotava ha puesto en marcha la quinta edición de su Trivial Patrimonial, un juego digital que incorpora nuevas preguntas y desafíos relacionados con la historia, la cultura y el patrimonio del municipio.

Las personas participantes podrán responder cuestiones sobre patrimonio natural, etnográfico, documental, artístico, popular, arqueológico y arquitectónico, además de preguntas vinculadas a personajes históricos de La Orotava.

Las preguntas han sido renovadas respecto a anteriores ediciones, por lo que quienes ya hayan participado en otras convocatorias encontrarán nuevos contenidos.

Preguntas con tres posibles respuestas

El funcionamiento toma como referencia el formato del conocido Trivial. Las diferentes categorías están identificadas mediante colores y cada pregunta ofrece tres posibles respuestas.

Los participantes disponen de un tiempo limitado para elegir una opción y, una vez contestada, pueden comprobar cuál era la respuesta correcta.

El juego está planteado para acercar el patrimonio de La Orotava a públicos de diferentes edades y dar a conocer elementos del municipio más allá de los lugares y monumentos más conocidos.

Una noche en el Parador del Teide

Quienes completen el juego y consigan los correspondientes quesitos de las diferentes categorías entrarán en el sorteo de una noche con media pensión en el Parador del Parque Nacional del Teide.

La persona ganadora será elegida entre los correos electrónicos registrados correctamente durante la participación y recibirá el resultado a través de esta misma vía.

El Trivial Patrimonial puede jugarse a través de patrimonio-laorotava.routingtales.com, donde también están disponibles las bases del sorteo y las condiciones de participación.