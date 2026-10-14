Las Palmas busca alianzas con Leuven para reforzar su candidatura cultural de 2031

Las Palmas de Gran Canaria ha abierto nuevas vías de colaboración con Lovaina, en Bélgica, dentro de su candidatura para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031.

La alcaldesa, Carolina Darias, mantuvo un encuentro en la ciudad belga con el concejal de Cultura de Lovaina, Bert Cornillie, y el director municipal de Cultura, Piet Forger, para intercambiar experiencias sobre los respectivos procesos y explorar posibles proyectos conjuntos.

En la reunión también participó Elvira Rilova, responsable de Dimensión Europea del equipo de LPGC'31.

Proyectos culturales compartidos

Las dos delegaciones analizaron líneas incluidas en sus respectivos dosieres e identificaron intereses comunes para desarrollar posibles colaboraciones artísticas y culturales durante los próximos años.

El encuentro forma parte de la estrategia internacional de la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria, que busca establecer relaciones con otras ciudades vinculadas al programa de Capital Europea de la Cultura.

Lovaina fue elegida Capital Europea de la Cultura para 2030 con el proyecto LOV2030 – Leuven & Beyond, articulado bajo el concepto Human Nature y centrado en tres ejes: humanidad, naturaleza e innovación.

Su propuesta plantea utilizar la cultura para abordar cuestiones como la polarización social y la crisis climática, además de extender el proyecto más allá de la propia ciudad hacia la región de Brabante Oriental.

Las Palmas mira hacia 2031

Durante el encuentro se analizaron similitudes entre ambas propuestas, entre ellas la utilización de la cultura como herramienta de transformación, la relación de la ciudadanía con el territorio y la cooperación con otros enclaves europeos.

Las delegaciones también intercambiaron experiencias sobre los desafíos asociados a una candidatura de este tipo y las posibilidades de trabajar conjuntamente en iniciativas culturales.

Las Palmas de Gran Canaria continúa así buscando alianzas europeas mientras desarrolla su candidatura para optar al título de Capital Europea de la Cultura en 2031.