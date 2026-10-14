Marruecos negocia con Israel misiles capaces de alcanzar Canarias

Marruecos afianza su posición militar en el norte de África con paso firme. La monarquía alauí negocia con la industria armamentística de Israel la adquisición de misiles balísticos de largo alcance. La operación altera el equilibrio defensivo de la región y sitúa al archipiélago canario dentro de su radio de acción. La distancia geográfica, que históricamente ha servido de barrera natural, se reduce ante el avance de la tecnología militar.

El poder disuasorio del sistema LORA

El fabricante Israel Aerospace Industries (IAI) ultima los detalles de un contrato que transformará las capacidades de las Fuerzas Armadas Reales. Las conversaciones avanzan en un plano de discreción, pero han cobrado impulso durante el reciente Salón Aeronáutico de Marrakech. El proyectil LORA trasciende la categoría de arma defensiva. Es un misil superficie-superficie diseñado para operar con eficacia bajo cualquier condición meteorológica y desde múltiples plataformas.

El armamento transporta una carga explosiva de hasta 600 kilogramos y golpea con un margen de error inferior a diez metros. Esta precisión se logra combinando la navegación inercial con el posicionamiento por satélite. Su rango operativo oscila entre los 90 y los 430 kilómetros, aunque ciertas evaluaciones técnicas elevan esta cifra hasta los 500 kilómetros.

Esta capacidad balística permite a Rabat proyectar su fuerza sobre infraestructuras críticas, centros de mando y sistemas de radar. El sur de la península ibérica y ciudades como Sevilla, Murcia o Ciudad Real entran en la ecuación táctica. Sin embargo, por cercanía y contexto, Canarias se convierte en el territorio nacional más expuesto a esta nueva realidad del país vecino.

El rearme magrebí y la seguridad canaria

Marruecos abandona la doctrina orientada a la contención. La posible integración de los sistemas LORA otorga al país una capacidad ofensiva pura. Hasta fechas recientes, los acuerdos bilaterales se centraban en la defensa antiaérea, la vigilancia electrónica y el despliegue de aeronaves no tripuladas. Ahora, el objetivo es la disuasión activa y la proyección de fuerza a larga distancia.

Para Canarias, este movimiento exige una lectura rigurosa. El desarrollo militar marroquí obliga a revisar los esquemas de seguridad en la frontera sur de Europa. Las decisiones que se toman en los despachos de Rabat impactan de lleno en la planificación estratégica nacional. La estabilidad y el desarrollo económico del archipiélago requieren una defensa capaz de garantizar la normalidad frente a cualquier escalada armamentística en la costa occidental africana.

El eje comercial y militar entre Rabat y Tel Aviv

El pragmatismo económico sostiene esta alianza. Los Acuerdos de Abraham de 2020 abrieron una vía diplomática que se ha traducido en un mercado millonario. Las exportaciones de armamento israelí hacia el país africano superan los 1.787 millones de euros en la presente década. Los datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri) confirman que Israel es ya el tercer proveedor de equipamiento militar de Marruecos, solo por detrás de Estados Unidos y Francia.

El inventario militar marroquí crece a un ritmo constante. A las compras previas del sistema de defensa aérea Barak MX y los lanzacohetes PULS, se suman los interceptores Spyder y la adquisición de satélites espía valorados en casi 900 millones de euros. A este volumen de inversión se añade la colaboración industrial para producir drones tácticos en suelo marroquí mediante acuerdos con firmas israelíes.

Las islas Canarias asisten a este proceso de modernización como testigos de primera línea. La inversión de Rabat en tecnología de última generación redefine el escenario geopolítico del Magreb. La negociación por el misil LORA es la evolución natural de una estrategia diseñada para consolidar una hegemonía regional, un rearme constante que plantea interrogantes ineludibles sobre el futuro defensivo del archipiélago.