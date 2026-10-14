Pedro Duque avala el potencial de Canarias para liderar la industria aeroespacial

Las Islas Canarias consolidan su posición como un enclave geoestratégico de primer nivel para la industria aeroespacial. El presidente de Hispasat y exministro, Pedro Duque, ha avalado el potencial del archipiélago para atraer inversión tecnológica y desarrollar nuevos proyectos de alto valor añadido. Este atractivo se fundamenta en tres factores determinantes: la envidiable posición geográfica cerca del ecuador, la calidad de los cielos y el competitivo marco fiscal canario.

Durante el encuentro 'Horizonte 2035' celebrado en la capital tinerfeña, Duque apuntó que estas ventajas sitúan a las islas como un territorio preferente para instalar plataformas de lanzamiento de cohetes. Esta iniciativa, debatida durante décadas, podría encontrar viabilidad al fin gracias a la seguridad jurídica y las condiciones económicas que ofrece la región a las empresas privadas del sector, facilitando la implantación de capital extranjero.

Investigación como pilar

En este ecosistema, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) juega un papel vertebrador. Duque destacó la visión de su fundador, Francisco Sánchez, al abrir los cielos canarios a la ciencia e impulsar la formación. Este capital humano resulta esencial para el tejido empresarial. En la misma línea, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, confirmó que la transferencia de conocimiento ya permite generar empleo cualificado y favorece el retorno de talento, optimizando infraestructuras como la red de supercomputación.

Para materializar esta capacidad técnica, Dávila anunció el despliegue de cuatro satélites propios de observación. Esta constelación orbitará las islas para mejorar la vigilancia territorial y agilizar la respuesta ante emergencias de protección civil, demostrando la utilidad práctica de la innovación tecnológica en la gestión y la seguridad ciudadana.

Obstáculos en el camino al espacio

El contrapunto de la jornada llegó al analizar el futuro del Telescopio de Treinta Metros (TMT). Tras años de incertidumbre administrativa, la infraestructura no se instalará en La Palma. Duque confirmó que el proyecto atraviesa un tiempo muerto sin horizonte claro, lastrado por los cambios en la política de financiación de Estados Unidos. La situación obliga a replantear la viabilidad de un consorcio que ha tropezado con continuos obstáculos burocráticos.

Más allá del ámbito local, el debate abordó la dimensión geopolítica del espacio. Los activos satelitales son hoy herramientas indispensables para la defensa. Ante este escenario, el exministro alertó de que Europa necesita un impulso urgente para competir con otras potencias globales. Reclamó un mayor esfuerzo inversor y una coordinación eficiente entre los Estados miembros, advirtiendo de que la fragmentación debilita la posición europea.

Para garantizar este avance competitivo, Duque defendió la necesidad de blindar la inversión en innovación frente a los vaivenes políticos. Canarias, apoyada en su Régimen Económico y Fiscal (REF), afronta la oportunidad histórica de convertir sus ventajas impositivas en un motor de crecimiento estable, reduciendo la dependencia de sectores tradicionales y apostando por la empresa tecnológica como generadora de riqueza.