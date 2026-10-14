Podemos proclama a Gemma Martínez con el 88% en unas primarias sin rival para encabezar su lista autonómica

Podemos ya tiene cabeza de lista para las elecciones canarias de 2027. Gemma Martínez Soliño, concejala en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha obtenido el 88,04% en las primarias autonómicas celebradas por la formación entre el 5 y el 11 de octubre. El documento oficial de resultados solo recoge su candidatura, «Tejiendo Futuro», en la votación para ese puesto; no aparece una alternativa que disputara el liderazgo regional.

La proclamación confirma el relevo electoral dentro del partido. Noemí Santana, secretaria general de Podemos Canarias y candidata a la presidencia autonómica en 2023, orienta ahora su estrategia hacia la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Martínez, hasta ahora portavoz municipal de la formación y socia del gobierno de Carolina Darias, pasa a encabezar el proyecto para el Parlamento.

El 88,04% acredita un respaldo amplio entre quienes participaron en la votación, pero no permite medir por sí solo la movilización de las bases. Podemos no incluye en el documento publicado ni el censo canario ni el número bruto de votos emitidos para la cabeza de lista. Sin esos datos no puede calcularse la participación, una información necesaria para distinguir entre el porcentaje obtenido y la fuerza real de la convocatoria interna.

El dominio de «Tejiendo Futuro» se extiende al resto de la candidatura autonómica.

Los 25 primeros puestos del cuerpo de lista corresponden a integrantes de ese equipo. María Antonia Perera Betancor ocupa la primera posición, seguida de Fernando Ruiz Pérez, Idaira Afonso de Martín, Ana Gloria Sánchez Ruano y Silvia Jaén Martínez. A partir del puesto 26 aparecen candidaturas individuales agrupadas por Podemos bajo la denominación «lista blanca».

Martínez es actualmente concejala de Gobierno de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad y Energía, Parques y Sector Primario, además de segunda teniente de alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria. Entre 2019 y 2023 fue viceconsejera de Derechos Sociales en el Ejecutivo presidido por Ángel Víctor Torres, dentro del departamento que dirigía Santana. Su salto a la política autonómica mantiene, por tanto, la continuidad del núcleo que gestionó esa consejería durante el anterior Gobierno del PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera.

La nueva candidata deberá resolver una incógnita política que las primarias no cierran. Podemos asegura que sus listas permanecen abiertas a acuerdos con otras organizaciones de la izquierda alternativa, entre ellas Izquierda Unida, Nueva Canarias, Sí Se Puede y Sumar. Una eventual confluencia podría alterar el orden, la marca y hasta la configuración definitiva de las candidaturas que ahora presenta el partido como propias.

La formación también ha confirmado a Santana para la capital grancanaria y a Fernando Ruiz para Santa Cruz de Tenerife. Manuel Marrero encabezará la lista en La Laguna. En los cabildos, María del Cristo González será la candidata en Tenerife; Rafael Segura, en Gran Canaria; María Antonia Perera, en Lanzarote; y David Lana, en La Palma. Habrá una segunda convocatoria para completar otros municipios y corporaciones insulares.

Podemos llega a esta preparación electoral después de quedar fuera del Parlamento canario en 2023. El relevo de Santana por Martínez no resuelve por sí mismo ese retroceso ni sustituye el programa que deberá presentar a los electores. Tampoco un porcentaje interno sin participación publicada permite exhibir una fortaleza que los datos divulgados no demuestran. La prueba política será si la nueva candidata logra convertir una lista sin competencia interna en una oferta capaz de recuperar representación, explicar el coste de sus propuestas y diferenciarse dentro de una izquierda que vuelve a negociar su reparto de siglas y puestos.