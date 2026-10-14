Santa Cruz desvelará este viernes el cartel del Carnaval 2027 y celebrará su primer baile

Santa Cruz de Tenerife conocerá este viernes 16 de octubre el cartel anunciador del Carnaval 2027, en un acto que comenzará a las 20:30 horas en la plaza del Príncipe y que continuará con el primer baile de la próxima edición.

La fiesta estará dedicada a ‘Roma Eterna: El imperio del Carnaval’ y el cartel ganador saldrá de los cinco trabajos finalistas seleccionados entre las 41 propuestas presentadas al concurso.

Cinco artistas optan a convertirse en la imagen del Carnaval

Ayoze Felipe, Eduardo Puyol, Juliana Serrano, Lucía Casanova y Nareme Melián son los cinco artistas que permanecen en la elección.

Sus propuestas fueron escogidas previamente por un jurado profesional y sometidas la semana pasada a votación popular a través de la página oficial del Carnaval de Tenerife.

El resultado se conocerá durante el acto de este viernes, que servirá también como primer encuentro público vinculado a la próxima edición de las carnestolendas.

Primer baile con acceso gratuito

Después de descubrir el cartel ganador comenzará el primer baile del Carnaval 2027, con las actuaciones del cantante puertorriqueño Tonny Tun Tun y la Maquinaria Band.

La celebración será de acceso libre y se desarrollará en la propia plaza del Príncipe.

Aunque este viernes se dará simbólicamente el primer paso hacia la nueva edición, el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife comenzará oficialmente el 22 de enero de 2027 con la Gala Inaugural.