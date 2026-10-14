Seguridad, limpieza y mantenimiento centran las demandas vecinales en Los Gladiolos y Los Verodes

La seguridad, la limpieza y el mantenimiento de los espacios públicos centran las principales preocupaciones trasladadas por los vecinos de Los Gladiolos y Los Verodes, en Santa Cruz de Tenerife.

Representantes vecinales mantuvieron este martes 13 de octubre un encuentro con el alcalde, José Manuel Bermúdez, la concejala de Seguridad Ciudadana, Gladis de León, y miembros de la Policía Local y la Policía Nacional.

La reunión da continuidad a un primer encuentro en el que se planteó celebrar una sesión específica para abordar los problemas relacionados con la seguridad de ambos barrios.

Más atención en determinados puntos

Durante la reunión se analizó la posibilidad de reforzar la presencia policial en aquellos puntos donde se detecte una mayor necesidad, mediante actuaciones adaptadas a los problemas de cada zona y una mayor coordinación entre los servicios implicados.

Los representantes de la Policía Local y la Policía Nacional pudieron conocer directamente las inquietudes planteadas por los residentes para orientar las actuaciones en ambos barrios.

Además de la seguridad, los vecinos trasladaron cuestiones relacionadas con la limpieza, la poda de árboles y el mantenimiento de los espacios públicos.

Coordinación con los cuerpos policiales

La concejala de Seguridad Ciudadana señaló que la información facilitada por los residentes permitirá identificar las zonas que necesitan una mayor atención y orientar la intervención policial.

El encuentro sirvió también para recoger propuestas relacionadas con el día a día de Los Gladiolos y Los Verodes.

Por el momento, la información municipal no concreta nuevos dispositivos policiales, actuaciones específicas ni plazos, aunque apunta a una mayor coordinación para atender las necesidades detectadas en ambos barrios.