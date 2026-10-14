Tenerife impulsará una nueva declaración ambiental para el Circuito del Motor tras el fallo del TSJC

El Cabildo de Tenerife promoverá una nueva Declaración de Impacto Ambiental para continuar con la tramitación del Circuito del Motor de Granadilla de Abona después del último pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

La corporación insular ha decidido además no presentar nuevos recursos de casación relacionados con este procedimiento y desistir de los que ya hubiera interpuesto.

La decisión llega después de que el TSJC revocara la sentencia que había dado la razón al Cabildo en el procedimiento relacionado con el proyecto modificado del acceso norte al circuito y considerara caducada la Declaración de Impacto Ambiental existente.

El Cabildo estudia si debe suspender el contrato

Los servicios jurídicos de la institución analizarán ahora el alcance del fallo para determinar, entre otras cuestiones, si supone la suspensión del contrato de las obras.

Pese al pronunciamiento judicial, el Cabildo sostiene que el Programa de Actuación Territorial que ampara la construcción del Circuito del Motor continúa vigente con carácter indefinido.

Sobre ese instrumento territorial pretende tramitar una nueva evaluación ambiental que permita continuar con el proyecto cumpliendo las exigencias jurídicas y medioambientales.

Un proyecto que se remonta a 2005

El Circuito del Motor quedó amparado por el Proyecto de Actuación Territorial aprobado en 2005.

En 2011, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias aprobó la Declaración de Impacto Ambiental, que establecía su caducidad en caso de que las obras no comenzaran en los cinco años posteriores a la notificación del acuerdo.

Los trabajos comenzaron en agosto de 2016, aunque avanzaron de forma limitada y el contrato inicial terminó resolviéndose por los problemas surgidos durante su ejecución.

El proyecto volvió posteriormente a ponerse en marcha. Durante el mandato anterior se aprobó el expediente y se inició un nuevo procedimiento de licitación, mientras que el actual Gobierno insular adjudicó la primera fase a la UTE Sacyr-Bahillo y reanudó las obras.

La Justicia ya había respaldado la DIA en 2024

En diciembre de 2024, un juzgado desestimó una demanda contra el proyecto al considerar que las obras habían comenzado dentro del plazo establecido y que la declaración ambiental seguía vigente.

El nuevo fallo del TSJC revoca ahora ese pronunciamiento y anula el acto administrativo recurrido.

Según mantiene el Cabildo, la sentencia no supone la caducidad del Programa de Actuación Territorial que sustenta el Circuito del Motor. La institución tratará ahora de mantener el proyecto mediante una nueva Declaración de Impacto Ambiental, mientras sus servicios jurídicos determinan si las obras deben quedar suspendidas tras la resolución judicial.