Tenerife no descarta sostener con fondos propios la gratuidad del transporte si falta apoyo estatal

El Cabildo de Tenerife no descarta mantener la gratuidad del transporte público con fondos propios si finalmente no continúa la financiación estatal, aunque su presidenta, Rosa Dávila, ha asegurado que la institución seguirá reclamando recursos al Gobierno central.

Dávila señaló este miércoles que no considera "inviable" asumir la continuidad de la medida desde el Cabildo, pero insistió en que primero reclamarán al actual Ejecutivo estatal que mantenga su aportación y harán lo mismo ante el próximo Gobierno que se forme tras las elecciones generales.

El Cabildo asegura que aporta casi el 60%

La presidenta sostiene que actualmente el Cabildo de Tenerife asume prácticamente el 60% de los recursos económicos destinados a financiar la gratuidad.

Según Dávila, el aumento de pasajeros derivado de la medida ha obligado además a incrementar la flota de guaguas y contratar más conductores, unos costes que, asegura, no han sido acompañados en la misma proporción por el Gobierno central.

La dirigente insular afirma también que la gratuidad ha permitido duplicar el número de usuarios del transporte público en Tenerife y trasladar parte de los desplazamientos que antes se realizaban en vehículo privado hacia las guaguas y el tranvía.

Reclama mantener la financiación estatal

Dávila considera que el Estado debe continuar sufragando la gratuidad como ha hecho durante los últimos tres años y vincula esta reivindicación con las inversiones estatales destinadas al transporte ferroviario en la Península.

A su juicio, Canarias no se beneficia de esas grandes inversiones en redes de tren y, por su condición insular, debería recibir una compensación a través de la financiación del transporte público terrestre.

El Cabildo no plantea por ahora renunciar a la gratuidad si desaparece la aportación estatal, pero su prioridad será mantener esos fondos antes de decidir si Tenerife debe asumir con recursos propios un mayor coste del servicio.