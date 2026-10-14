Teodoro Sosa y María Fernández lideran la alianza de CC y 1ºCan por Las Palmas

Primero Canarias (1ºCan) y Coalición Canaria (CC) han avanzado de forma decisiva en la concreción de su candidatura de unidad para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La propuesta electoral de la confluencia nacionalista al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas estará encabezada por Teodoro Sosa, actual alcalde de Gáldar y vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria. En el número dos de la lista figurará María Fernández, actual directora general de Transportes del Gobierno de Canarias y exdiputada nacional, un cargo que desempeñó en la anterior legislatura compartiendo representación con Pedro Quevedo de Nueva Canarias, cuya designación ha sido respaldada por unanimidad.

El diseño organizativo de la plancha para la Cámara Baja contempla asimismo la inclusión de Minerva Alonso, consejera del Cabildo de Gran Canaria, perfilada para ocupar el cuarto puesto. Por su parte, las negociaciones para la candidatura al Senado sitúan a Ruymán Cardoso, concejal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, como la principal opción sobre la mesa. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Coalición Canaria mantendrá su estructura independiente, con la diputada Cristina Valido al frente de su lista.

Acuerdo programático, agenda legal y respaldo directivo

En el marco de la denominada «mesa de unidad canaria», las comisiones negociadoras de ambas fuerzas políticas han alcanzado un consenso del 100% en torno a las bases del programa electoral y las posiciones institucionales que la alianza defenderá en Madrid. No obstante, los equipos de trabajo continúan ultimando detalles formales pendientes, entre los que figura la determinación exacta de la marca o denominación oficial bajo la cual se inscribirá la confluencia.

Aunque la presentación pública de la propuesta estaba prevista inicialmente para este miércoles 14 de octubre, los negociadores han optado por posponer la convocatoria al considerar que los asuntos pendientes no son insalvables y que existe margen temporal suficiente antes de la expiración del plazo legal. Las formaciones disponen hasta este viernes, 16 de octubre, para formalizar el registro de coaliciones ante la junta electoral correspondiente. La candidatura de Sosa cuenta con la validación pública del presidente de Canarias y secretario general de CC, Fernando Clavijo, quien lo ha calificado de «magnífico candidato», mientras que la dirección de 1ºCan ha ratificado la puesta a disposición de la confluencia de la totalidad de sus activos electorales.

Antecedentes de la confluencia y reordenamiento de la izquierda

La articulación de esta lista conjunta culmina un proceso de acercamiento político que se ha extendido durante más de un año entre ambas organizaciones. Primero Canarias nació formalmente en mayo de 2025 como un proyecto de corte municipalista surgido tras la ruptura y desvinculación de diversos alcaldes, representantes locales y dirigentes respecto a la estructura de Nueva Canarias (NC).

El entendimiento en el bloque nacionalista coincide con el reordenamiento del mapa político en el espacio de la izquierda en el Archipiélago. De cara a la cita electoral del 29-N, Nueva Canarias mantiene conversaciones de negociación desde hace meses para articular una plancha compartida con Podemos, Izquierda Unida (IU) y el movimiento Sumar, un proceso de confluencia del que se ha desmarcado de forma definitiva Drago Canarias, formación que ha ratificado su intención de concurrir a los comicios en solitario.